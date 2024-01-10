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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Много желтых карточек и мало голов: прогноз на матч «Лацио» — «Рома»

Разбираем четвертьфинал Кубка Италии.

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: AP 2023

«Лацио» проводит слабый сезон по своим меркам. Римляне вышли в плей-офф Лиги чемпионов (повезло с группой), а в серии А только сейчас поднялись на 7-е место. Однако сегодня в соперниках «Рома», так что все это отходит на второй план. Перед дерби Сарри оставил игроков на базе для лучшей концентрации, плюс на предыгровую тренировку пришла тысяча фанатов — так что с настроем проблем не будет. Проблемы будут с игрой, особенно в атаке. «Лацио» мало забивает в этом сезоне, мало бьет по воротам (по меркам топ-клубов). А сегодня еще и не будет главного бомбардира Иммобиле.

У «Ромы» тоже серьезный настрой на Кубок Италии. За скудетто команде тяжело бороться с «Интером» и «Ювентусом», а добывать трофеи Моуринью любит, так что остаются кубковые турниры. «Рома» в этом сезоне смотрится интереснее скучного «Лацио», но в больших матчах «волки» умеют закрываться и играть от обороны. Правда, их вратари мало выручают команду. Зато впереди есть убойный дуэт Дибала — Лукаку, оба сейчас в хорошей форме. При этом проблемы с составом есть, оборона и полузащита оставляет желать лучшего из-за травм и отъезда пары игроков в сборные.

Моуринью давно не выигрывал в римском дерби — с марта 2022-го. В этом сезоне «Лацио» и «Рома» уже встречались, голов в той игре болельщики не увидели, зато было 7 желтых карточек. Для матчей «Ромы» вообще характерно большое количество предупреждений. Вот и здесь тотал желтых карточек больше 6,5 за 2,08 в «Бетсити» выглядит хорошо. Еще один вариант тоже напрашивается сам собой, но на тотал голов меньше 2,5 коэффициент слишком низкий. Поэтому можно взять «обе забьют — нет» за 1,72 в «Фонбете». Эта ставка прошла в 4 последних матчах между этими командами.

Андрей Санталов

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