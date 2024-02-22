«Рома», «Фейеноорд» и «Милан» покажут класс в атаке — ставим на голы в Лиге Европы

Прогноз: тотал больше 2,5 за 1.88.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 20:45 Ренн - Милан -

Первый матч в Италии этих команд удивил и букмекеров, и многих болельщиков, победу «Милана» со счетом 3:0 тут мало кто ждал. Все-таки «Ренн» до этого выиграл 7 из 7 в 2024 году, а у команды Пиоли есть проблемы с обороной. У французов были моменты, но подвела реализация, а вот миланцы на классе три мяча положили. Дубль у Лофтуса-Чика и еще один гол на счету Леау. В целом, игра прошла под контролем «Милана», он мог забить и больше. Выходные у команд прошли по-разному: «россонери» полуторным составом уступили «Монце» 2:4, играя 40 минут в меньшинстве. А вот «Ренн» продолжил побеждать во Франции — 3:1 с «Клермоном».

Чего же ждать от ответного матча? Исход противостояния практически предрешен, но «Милан» в гостях расслабляться не будет. У клуба серьезный настрой побороться за Лигу Европы, это единственный трофей, на который претендует команда Пиоли в этом сезоне. «Ренн» это понимает, но все равно хочет при своих болельщиках побороться до конца. Тут вполне может сработать козырь французов, а именно атаки на скорости. «Милан» в долгу не останется, тоже будет стремиться забить, ведь нападение — это его самая сильная линия. Так что все вполне может закончиться голевой перестрелкой.

Прогноз: победа «Бенфики» за 1.99.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 20:45 Тулуза - Бенфика -

Тут тоже был сюрприз, по предматчевым раскладам португальцы должны были спокойно побеждать на своем поле. «Бенфика» в итоге выиграла, но с большим трудом — победный пенальти Ди Мария забил на 98-й минуте. В Лиссабоне команда Шмидта привычно давила на соперника высоким прессингом, часто после этого отбирала мяч, но моменты создавала с трудом. В позиционных атаках остроты тоже было мало. По статистике все хорошо: 27−6 по ударам, 6−2 по угловым, однако оба гола «Бенфика» забила с пенальти.

«Тулуза» понравилась своим деловитым подходом. Французы тоже шли в высокий прессинг, если он не получался, то спокойно оборонялись у своей штрафной. При владении гости часто просто держали мяч, сбивая темп игры. А когда подвернулся шанс забить, использовали его. Но все же теперь «Тулузе» придется отыгрываться дома, а значит, больше раскрываться и рисковать. У футболистов «Бенфики» будет свободное пространство впереди. И вряд ли португальцы второй раз подряд так же беззубо сыграют в атаке. Забивать тут есть кому — ставим на победу более классной команды.

Прогноз: обе забьют за 1.83.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 20:45 Фрайбург - Ланс -

Здесь первый матч завершился нулевой ничьей, при этом сама игра была зрелищной. «Фрайбург» один раз попал в перекладину, «Ланс» забил, но из офсайда, а где-то спасали вратари. Немцы удивили активным футболом, они чаще били по воротам и всем видом показывали, что приехали в гости не просто за ничьей. И небольшое преимущество теперь на их стороне. Главному тренеру «Ланса» Эсу есть над чем подумать. Обычно его команда играет активнее соперника, давит на него персональным прессингом и вынуждает ошибаться. Но в первой игре это плохо получалось.

Для «Фрайбурга» провести сухой матч — редкое событие в 2024-м. В 5 последних турах бундеслиги команда Штрайха пропустила 14 (!) голов. Вот и в выходные у нее была веселая ничья с «Айнтрахтом» (3:3). «Ланс», в свою очередь, сыграл вничью с «Реймсом» (1:1), при этом дал отдохнуть группе основных футболистов. Для обоих клубов проход в ⅛ финала Лиги Европы станет событием, возможно, это заставит их осторожничать. Но «Фрайбург» уже показал, что может удивить «Ланс» своим прессингом, французы тоже вряд ли откажутся от своего футбола. Потом ждем здесь как минимум по голу от обеих команд.

Прогноз: тотал больше 2,5 за 1.90.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/16 финала, 22.02.2024, 23:00 Рома - Фейеноорд -

Для тренера Де Росси первая игра была дебютом в еврокубках, и он добился приемлемого результата. «Фейеноорд» чаще атаковал, забил первым, но один раз его защита не справилась с Лукаку. «Рома» посчитала счет 1:1 достаточным и дальше играла на удержание. Голландцам же не повезло, в концовке встречи удар Иванушеца попал в штангу. Интересно, что в 4-й раз подряд эти команды не превзошли тотал больше 2,5 в личных встречах. Дух Моуринью, похоже, еще витает в «Роме», хотя при Де Росси она перестроилась на более атакующий футбол.

При этом баланса у римлян пока нет, в защите часто возникают проблемы. Вот и в выходные с «Фрозиноне» вратарю Свилару пришлось потрудиться, чтобы сыграть на ноль, не обошлось и без везения. Де Росси дал многим отдохнуть перед ответным матчем ЛЕ, это не помешало взять три очка. «Фейеноорд» в Голландии привычно доминировал с «Валвейком», забил, правда, только один гол. «Рома» остается фаворитом в этой паре, но и проход роттердамцев не удивит. От обеих команд снова ждут голов, римляне теперь играют сами и дают играть другим. Возможно, с пятой попытки этим клубам покорится тотал больше 2,5.

Андрей Санталов

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