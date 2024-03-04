Артета продлит победную серию в АПЛ: прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»

«Арсенал» идеален в 2024 году в английской премьер-лиге: 6 матчей — 6 побед с общей разницей мячей 25−3! Команда Артеты продолжает преследовать «Ливерпуль» и «Ман Сити». По сути, у нее была только одна осечка за последнее время — поражение от «Порту» в ЛЧ. Но «канониры» после этого показали хорошую реакцию, пройдясь катком по «Ньюкаслу» (4:1). В отличной форме Эдегор, Мартинелли и Хавертц, а Сака вообще забивает 5 матчей подряд в АПЛ. Теперь уже никто не говорит, что лондонцам нужен полноценный центрфорвард, они справляются в атаке и без него. И по-прежнему больше всех в Англии забивают со стандартов.

«Шеффилд Юнайтед» остается одной из худших команд в АПЛ, спасти ее от вылета может только чудо. Даже после смены тренера «клинки» очень много пропускают, не помогает и игра в 5 защитников. В 26 матчах «Шеффилд» пропустил 66 голов, это рекордные цифры за много лет. Команде сложно было рассчитывать на что-то хорошее в этом сезоне, она потеряла несколько важных игроков летом, а заменить их не смогла. Особенно плох «Шеффилд» дома: за месяц он пропустил дважды по пять голов от «Брайтона» и еще 5 от «Астон Виллы». В прошлом туре «клинки» навязали борьбу «Вулверхэмптону», но все равно уступили 0:1.

Иногда фавориты теряют очки на ровном месте с аутсайдерами, но сегодня не тот случай. «Арсенал» разогнался и остановить его может только кто-то из топ-клубов. БК BetBoom предлагает на победу гостей с форой −2 коэффициент 1,77. Есть еще вариант от БК Pari: забьет только «Арсенал» за 1,87. Это тоже выглядит логично, учитывая надежную игру «канониров» в обороне и проблемы «Шеффилда» в атаке.