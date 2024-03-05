Ротенберг в гостях у Ларионова: прогноз на матч «Торпедо» — СКА

Перед началом этой серии казалось, что с победителем тут все ясно. «Торпедо» в плохой форме подошло к плей-офф, проиграло 12 матчей из 14 в конце регулярки. Более того, Ларионов отстранил лидеров Кручинина и Сизова. Необычным стало и то, что в Санкт-Петербург нижегородцы отправились на поезде. СКА же наоборот одержал 11 побед в последних 14 матчах и считался одним из главных фаворитов на победу в Кубке Гагарина. Тем не менее, именно «Торпедо» взяло первый матч в серии (5:2) и едва не выиграло второй. СКА ушел с 0:2 и взял реванш во втором овертайме (3:2).
Что мы узнали из первых двух матчей? «Торпедо» готово терпеть, блокировать броски и убегать в быстрые атаки. Шансами в большинстве нижегородцы пока пользуются не хуже питерцев. Серия получается очень эмоциональная, на льду много силовых приемов и стычек. Игроки СКА достаточно жестко действуют против вратаря «Торпедо» Кульбакова. Армейцы уже потеряли Редулича, Педана и Пашнина из-за травм. В атаке тащат Толчинский, Глотов и Воробьев. Пока «молчит» бомбардир-защитник Никишин. У нижегородцев результативны Гончарук, Атанасов и Коваленко.
Год назад СКА выиграл у «Торпедо» всухую — 4−0. Эта серия уже получилась более упорной, вполне возможно, что команды обменяются победами и в Нижнем Новгороде. И все же преимущество по-прежнему на стороне питерцев. У команды Ротенберга более глубокий состав и больше опытных хоккеистов. «Торпедо» уже играет на максимуме и где-то даже прыгнуло выше головы. На сегодняшнюю победу СКА в основное время «Марафон» дает коэффициент 1,86. Также заманчиво выглядит тотал больше 5 за 1,92 в «Фонбете». Моментов команды создают много, да и при своих болельщиках «Торпедо» будет играть более открыто.