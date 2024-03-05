Ротенберг в гостях у Ларионова: прогноз на матч «Торпедо» — СКА

Перед началом этой серии казалось, что с победителем тут все ясно. «Торпедо» в плохой форме подошло к плей-офф, проиграло 12 матчей из 14 в конце регулярки. Более того, Ларионов отстранил лидеров Кручинина и Сизова. Необычным стало и то, что в Санкт-Петербург нижегородцы отправились на поезде. СКА же наоборот одержал 11 побед в последних 14 матчах и считался одним из главных фаворитов на победу в Кубке Гагарина. Тем не менее, именно «Торпедо» взяло первый матч в серии (5:2) и едва не выиграло второй. СКА ушел с 0:2 и взял реванш во втором овертайме (3:2).