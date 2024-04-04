Клопп вернется на первое место в АПЛ: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»

В Англии все в руках «Ливерпуля», если он не будет терять очки, то опередит «Арсенал» и «Ман Сити». У мерсисайдцев по-прежнему нет нескольких ключевых игроков, включая вратаря и двух защитников, но это не мешает команде Клоппа набирать очки в каждом туре. Так, в выходные «Ливерпуль» разобрался с «Брайтоном» 2:1. Счет мог быть и больше, но Салах запорол несколько моментов. У египтянина 12 (!) ударов по воротам в этом матче, всего же его команда пробила 30 раз. Интересно, что «Ливерпуль» снова одержал волевую победу. В этом сезоне «красные» набрали 26 очков в матчах, когда уступали в счете.

Магию «Энфилда» на себе сегодня прочувствует «Шеффилд Юнайтед» — худшая команда лиги. У «клинков» были теоретические шансы спастись, но в двух последних турах они упускали преимущество в два мяча: 2:2 с «Борнмутом» и 3:3 с «Фулхэмом». Причем лондонцам удалось отыграться уже в добавленное время. Теперь «Шеффилд» отстает от 17-го места на 10 очков, он уже может готовиться к чемпионшипу. У Уайлдера не получилось выстроить оборону, 77 пропущенных голов в 29 турах — это слишком много. Даже игра в пять защитников не помогает.

У «Ливерпуля» сейчас хорошо работает связка Мак Аллистера и Салаха, аргентинец вовремя реагирует передачей на забегания форварда. Также впечатляет молодой защитник Брэдли, потеря Трента не так заметна. По всем раскладам команда Клоппа должна сегодня победить и вернуть себе лидерство в таблице АПЛ. БК Pari дает коэффициент 1,95 на то, что «Ливерпуль» выиграет с форой −3. Можно также взять «обе забьют — нет» за 1,86 в БК «Леон». «Шеффилд» редко забивает «Ливерпулю», в последних 5 матчах у него это получилось только один раз.