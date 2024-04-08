Ждем голы во втором тайме: прогноз на матч «Оренбург» — «Рубин»

Источник: ФК «Оренбург»

За три весенних тура «Оренбург» не сдвинулся с 14-го места, зато догнал по очкам «Ахмат», который занимает 12-е место и уже проиграл в этом туре. Теперь у команды Деограсии есть шанс покинуть зону вылета. Важно также отметить, что оренбуржцы проведут на своем поле 6 из оставшихся 9 матчей. Деограсия меняет игру «Оренбурга», в 2024-м он перевел Веру ближе к атаке, отправил Воробьева на левый фланг, а Мансилью поставил в центр нападения. Этот ход не сработал, матчи с ЦСКА (1:1) и «Балтикой» (1:0) не удались с такой расстановкой, пришлось откатывать все обратно. С «Факелом» же было больше борьбы, чем футбола (0:0).

У «Рубина» этой весной много времени на подготовку к матчам, казанцы не играют в плей-офф Кубка России. Команда Рахимова отняла очки у «Краснодара» (1:1), уступила дома «Пари НН» (0:1) и взяла верх над кризисным «Ахматом» (2:1). «Рубин» играет организованно, дисциплинированно, в первую очередь, в обороне. За счет этого казанцы мало пропускают, они уже обезопасили себя от вылета в первую лигу. «Рубину» удобно играть от обороны, на контратаках, тут опасны Вада и Даку. С «Ахматом» своим шансом также воспользовался Ранджелович, серб впервые вышел в основе в 2024-м.

«Рубин» хорош в гостях, тут он взял 17 очков из 30 возможных, это третий результат в РПЛ. «Оренбург» дома пока не так хорош, но по общему мнению, игра на синтетике дает преимущество уральцам. Еще одна тенденция — при Деограсии команда почти не забивает в первых таймах. В «Фонбете» на победу «Рубина» в первом тайме с форой 0 дают коэффициент 2,13. Можно взять и такой вариант — второй тайм результативнее первого за 2,06 в «Бетсити». Голов тут вряд ли будет много, и если они будут, то, скорее, после перерыва.