Игра, в которой будут голы: прогноз на матч «Челси» — «Эвертон»

Про «Челси» сложно написать что-то хорошее в этом сезоне. Было понятно, что Почеттино понадобится какое-то время, чтобы построить команду, однако и к концу чемпионата прогресса не видно. «Синие» не контролируют матчи даже с аутсайдерами, они недавно упустили победу с «Бернли» (2:2) и «Шеффилд Юнайтед» (2:2). Между этими матчами было чудо с «Ман Юнайтед», когда «Челси» превратил счет 2:3 в 4:3 в добавленное время. Команда Почеттино очень плоха в обороне, она слишком много пропускает. Тут не помогает даже опыт Тиаго Силвы. В атаке болельщиков радует только Палмер и периодически Мадуэке и Джексон.

У «Эвертона» тоже проблем хватает. Недавно «ирискам» списали еще два очка за нарушение финансовых правил. Ливерпульцы стали еще ближе к зоне вылета — и это в довершении к их бедам на поле. «Эвертон» не побеждал в чемпионате с середины декабря (!) — и только неделю назад прервал эту черную серию, одолев «Бернли». И то, единственный гол в том матче подарил вратарь соперника. По игре моментов у команды Дайча было немного. Но он рассчитывает на вернувшегося Кэлверта-Льюина, форвард отличился в двух матчах подряд. С атакой у «Эвертона» все грустно в этом сезоне, всего 32 гола — 19-я команда АПЛ по результативности.

Какой же тренд скажется в сегодняшней встрече? При всех проблемах «Эвертона» забить гости могут. В том числе и за счет стандартов, «Челси» на них плохо обороняется. Вообще у лондонцев идет серия из 13 матчей, в которых они хотя бы раз пропускали гол. При этом многие справедливо ждут тут мячей и от хозяев «Стэмфорд Бридж». «Марафон» дает на обе забьют и тотал больше 2,5 коэффициент 1,82. Также можно отдельно взять гол Палмера — штатного пенальтиста «Челси» — за 2,20 в «Бетсити». Коул «промолчал» с «Шеффилд Юнайтед», но до этого забивал в 4 матчах подряд.