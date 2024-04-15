Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Футбол. Первая лига
19:00
Нефтехимик
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Валенсия
Хоккей. НХЛ
16.04
Вашингтон
Бостон
Хоккей. НХЛ
16.04
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
16.04
Нью-Джерси
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
16.04
Питтсбург
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
16.04
Тампа-Бэй
Баффало
Хоккей. НХЛ
16.04
Рейнджерс
Оттава
Хоккей. НХЛ
16.04
Лос-Анджелес
Миннесота
Хоккей. НХЛ
16.04
Эдмонтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари
Аризона
65
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Арсенал
Астон Вилла
02
14.04
Вест Хэм
Фулхэм
02
14.04
Ливерпуль
Кристал Пэлас
01
13.04
Борнмут
Манчестер Юнайтед
22
13.04
Бернли
Брайтон
11
13.04
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
13.04
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
13.04
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Игра, в которой будут голы: прогноз на матч «Челси» — «Эвертон»

Разбираем дуэль на «Стэмфорд Бридж».

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

Про «Челси» сложно написать что-то хорошее в этом сезоне. Было понятно, что Почеттино понадобится какое-то время, чтобы построить команду, однако и к концу чемпионата прогресса не видно. «Синие» не контролируют матчи даже с аутсайдерами, они недавно упустили победу с «Бернли» (2:2) и «Шеффилд Юнайтед» (2:2). Между этими матчами было чудо с «Ман Юнайтед», когда «Челси» превратил счет 2:3 в 4:3 в добавленное время. Команда Почеттино очень плоха в обороне, она слишком много пропускает. Тут не помогает даже опыт Тиаго Силвы. В атаке болельщиков радует только Палмер и периодически Мадуэке и Джексон.

У «Эвертона» тоже проблем хватает. Недавно «ирискам» списали еще два очка за нарушение финансовых правил. Ливерпульцы стали еще ближе к зоне вылета — и это в довершении к их бедам на поле. «Эвертон» не побеждал в чемпионате с середины декабря (!) — и только неделю назад прервал эту черную серию, одолев «Бернли». И то, единственный гол в том матче подарил вратарь соперника. По игре моментов у команды Дайча было немного. Но он рассчитывает на вернувшегося Кэлверта-Льюина, форвард отличился в двух матчах подряд. С атакой у «Эвертона» все грустно в этом сезоне, всего 32 гола — 19-я команда АПЛ по результативности.

Какой же тренд скажется в сегодняшней встрече? При всех проблемах «Эвертона» забить гости могут. В том числе и за счет стандартов, «Челси» на них плохо обороняется. Вообще у лондонцев идет серия из 13 матчей, в которых они хотя бы раз пропускали гол. При этом многие справедливо ждут тут мячей и от хозяев «Стэмфорд Бридж». «Марафон» дает на обе забьют и тотал больше 2,5 коэффициент 1,82. Также можно отдельно взять гол Палмера — штатного пенальтиста «Челси» — за 2,20 в «Бетсити». Коул «промолчал» с «Шеффилд Юнайтед», но до этого забивал в 4 матчах подряд.

Андрей Санталов

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» после девяти лет в клубе
Сергей Семак — об увольнении Абаскаля: Мы люди подневольные
Известный инсайдер назвал фаворита на пост тренера «Спартака»
Эдин Джеко подвергся нападкам со стороны фанатов «Олимпиакоса»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь