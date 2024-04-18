«Аталанта» довершит начатое в Ливерпуле, феерия в Риме, а «Вест Хэм» набросится на похмельный «Байер»



«Рома» — «Милан»



Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.05.

Первый матч в Милане подкачал: там ждали голов от обеих команд. В итоге своим моментом воспользовалась только «Рома», на подачу Дибалы с углового откликнулся Манчини. «Россонери» же, которые до этого забивали в каждом матче и помногу, «промолчали». Ближе всех к голу был Жиру, опытный бомбардир попал в перекладину. В воскресенье все встало на свои места: «Милан» и «Сассуоло» отгрузили 6 мячей на двоих, причем команда Пиоли отыгралась с 1:3, и это придало ей оптимизма. «Рома» (без Дибалы и Пеллегрини) обменялась голами с «Удинезе», матч при этом не доиграли из-за травмы Ндика.



Что ждать от ответной игры? Итальянские медиа пишут, что на кону будущее Пиоли в «Милане». Если «россонери» не выйдут в полуфинал ЛЕ, тренера уволят. Миланисты уверяют, что сделали выводы из первого матча и что теперь они лучше готовы к «Роме» и к тактическим сюрпризам от де Росси. У римлян вернулся в строй Смоллинг, это укрепит оборону. И все же сдержать в двух матчах подряд Тео, Леау, Пулишича и Жиру — очень трудная задача. Сама «Рома» тоже не останется в долгу, от Дибалы и Лукаку всегда можно ждать гола плюс очень опасны угловые, так что готовимся к огненному шоу в Риме.



«Аталанта» — «Ливерпуль»



Прогноз: тотал меньше 3 за 2.39.

0:3 на «Энфилде» — главная сенсация прошедшей еврокубковой недели. «Ливерпуль», конечно, виноват сам: Клопп не выпустил Салаха и Диаса с первых минут, чувствовалась какая-то недооценка соперника. «Аталанта» не блещет в Италии, вот и в понедельник бергамаски упустили победу после 2:0 с «Вероной». Но на матч в Лиге Европы настрой у итальянской команды был сумасшедший. Плюс, сказалась непривычная для «Ливерпуля» тактика, в Англии редко кто-то прессингует один в один. «Аталанта» раз за разом ловила англичан на контратаках и сделала себе очень приличный задел перед ответной встречей.



Теперь команда Гасперини — явный фаворит в этой паре, но хватит ли ей преимущества в три мяча для прохода дальше? «Ливерпуль» способен на такой камбэк, но, похоже, у мерсисайдцев кончились силы. Они только что проиграли «Кристал Пэласу» в АПЛ — и снова на «Энфилде». У футболистов «Ливерпуля» по-прежнему хватает моментов, но перестало залетать и у Салаха, и у Нуньеса и даже у вернувшегося Жоты. Все-таки команде Клоппа не хватает забивного центрфорварда. Быстрый гол сегодня может оживить интригу, однако Гасперини учтет этот момент в своем плане на игру. «Аталанта» остудит пыл гостей, и в какой-то момент команды уже будут просто доигрывать матч.



«Вест Хэм» — «Байер»



Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.86.

Статистика первого матча тут говорит сама за себя: 32−1 (!) по ударам по воротам и 10−1 по угловым в пользу «Байера». Доминация леверкузенцев впечатляла, при этом они 80 минут не могли забить, но все-таки дожали англичан после двух угловых. Вслед за этой победой «Байер» одержал еще одну в бундеслиге и наконец-то впервые в своей истории стал чемпионом Германии. Выдающийся успех Хаби Алонсо и его команды — да еще и с таким рекордом! 38 побед и 5 ничьих в 43 матчах сезона — это что-то невероятное. И именно Леверкузен теперь — главный фаворит Лиги Европы.



«Вест Хэму» в Германии не хватило своего лучшего игрока Боуэна, он пропустил пару матчей из-за травмы, но на этой неделе вернулся к тренировкам. С 0:2 лондонцам будет сложно отыграться, однако стараться они будут, и минимум гол от хозяев тут можно ждать. К тому же «Байеру» будет сложно вернуться к футболу после празднования долгожданного чемпионства. Так что исход тут угадать сложно, ведь гостей устроит даже минимальное поражение. А вот на голевую феерию можно рассчитывать, тем более у «Байера» вернулся и уже вовсю забивает форвард Бонифасе.



«Марсель» — «Бенфика»



Прогноз: «Бенфика» не проиграет и тотал больше 1,5 за 1.99.

«Бенфика» по делу выиграла первый матч, забив по мячу в каждом тайме. Сначала Рафа Силва пробил точно в угол после быстрой атаки, а затем Ди Мария и Нерес разыграли простую и эффективную стенку. Для «Марселя» это поражение стало пятым (!) подряд. Хотя гол Обамеянга сохранил интригу в этом противостоянии. «Марсель» отдыхал в эти выходные, по задумке боссов клуба и Лиги 1 это должно помочь команде Гассе. В чемпионате у «Олимпика» мало шансов прорваться в еврокубки, так что весь город думает только о ЛЕ и «Бенфике». Поддержка на трибунах будет соответствующая.



«Бенфика» передышки в своем чемпионате не получила, поэтому Шмидт выпустил второй состав против «Морейренсе», и этого хватило для разгрома (3:0). В Лиге Европы за португальцев говорит их опыт в еврокубках, более именитый состав и отсутствие травмированных. Плюс, победа в первом матче позволит играть на контратаках, а «Марсель» в этом сезоне не силен в обороне. Хозяева «Велодрома», скорее всего, распечатают ворота Трубина, но и сами не останутся «сухими». Так что непоражение «Бенфики» вполне можно скомбинировать с тоталом больше 1,5.

Андрей Санталов

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