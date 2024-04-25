Команда Гвардиолы не в тонусе, но должна взять свое: прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

Команде Гвардиолы тяжело дается концовка сезона. «Ман Сити» выбыл из Лиги чемпионов, с трудом победил «Челси» в полуфинале Кубка Англии, а теперь ему надо догонять «Арсенал». «Канониры» оторвались на 4 очка, у «горожан» два матча в запасе. Пеп уже не первую неделю жалуется на календарь, у него постоянно кто-то травмируется. Вот и сегодня на поле не появится главный бомбардир Холанд. Плюс, за неделю «Сити» придется сыграть три гостевых матча, в выходные «горожан» ждет «Ноттингем Форест», который отчаянно борется за выживание. Так что Гвардиоле, видимо, придется прибегнуть к ротации состава, хоть он этого и не любит.

У «Брайтона», наоборот, было время на подготовку, последний раз он играл 13 апреля. Перерыв должен пойти на пользу команде Де Дзерби, у нее сейчас серия из 4 игр без побед. У «чаек» свои проблемы с составом, до конца сезона выбыли Эступиньян, Фергюсон и Митома. Также нет Лэмпти, Гилмора и ветерана Милнера. У «Брайтона» еще остаются шансы на еврокубки, но с 11-го места туда будет тяжело прорваться. Слишком много травм испортили «чайкам» сезон после января. Но интересно, что Де Дзерби не меняет свою тактику и раз за разом играет в открытый футбол.

Даже не в оптимальном состоянии «Ман Сити» должен набирать три очка с «Брайтоном». В быструю атаку тут могут убежать и Альварес, и Доку, и Грилиш. А свободное пространство за спинами защитников «чаек» будет. В чистом виде успех гостей оценивается низко, поэтому можно остановиться на комбо «Манчестер Сити» выиграет и тотал меньше 4,5 за 2,06 в «Бетсити». Еще одна опция — победа гостей и тотал угловых больше 10,5 за 2,75 в «Фонбете». С «Арсеналом» у «Брайтона» недавно было 15 корнеров, с «Ливерпулем» — 12.