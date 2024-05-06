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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч ЦСКА — «Рубин»

Команда Федотова в кризисе.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: ЦСКА

Перед 27-м туром ЦСКА и «Рубин» — соседи по турнирной таблице, 8-е и 9-е места разделяет всего одно очко. И если для казанцев, только поднявшихся из первой лиги, это успех, то армейцев, очевидно, настиг кризис. У красно-синих 4 матча без побед — с поражениями от «Ахмата» и «Балтики». Только что команда Федотова играла с «Зенитом» в Кубке и не воспользовалась ротацией у соперника. ЦСКА вел 1:0, но упустил победу в конце встречи. Впрочем, с армейцами это стало происходить регулярно, возможно, от усталости игроки теряет концентрацию и ошибаются.

«Рубин» нестабилен этой весной, команда Рахимова может всухую проиграть «Крыльям Советов» и «Оренбургу», но победить «Зенит». В прошлом туре казанцы вели дома с «Уралом», во втором тайме прижались к своим воротам и в итоге пропустили. Обычно «Рубин» хорош в таком контратакующем футболе, Даку может обыграть 1−2 футболистов и забить или отдать. И все же казанцам не хватает еще одного забивного игрока, 7 голов в 8 весенних турах — это слишком мало. При этом пропускает «Рубин» немного, за счет этого он и берет очки.

Казанцы не играли в Кубке перед этим туром, так что времени для отдыха и восстановления у них было больше. Также команда Рахимова — третья по набранным очкам в гостях. Особой турнирной мотивации у «Рубина» нет, но теперь ее нет и у ЦСКА. К тому же у армейцев впереди еще два матча с «Зенитом». Так что гостям, скорее всего, удастся справиться с атакой красно-синих. На тотал меньше 2,5 «Марафон» дает коэффициент 1,76. А на то, что «Рубин» в этой встрече не проиграет, можно поставить в «Бетсити» за 2,08.

Андрей Санталов

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