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14:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп и Эмери устроят шоу: прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Игра, от которой ждут голов.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Ливерпуль» уже несколько туров не участвует в чемпионской гонке, по сути, команде осталось красиво попрощаться с Клоппом. С «Тоттенхэмом» проблем не возникло, мерсисайдцы победили 4:2. «Ливерпуль», как в лучшие времена, показал убийственный прессинг и реализацию. Салах, Гакпо и Эллиотт были в огне и показали Нуньесу, как хладнокровно использовать моменты у чужих ворот. В матче с «Тоттенхэмом» было видно, что «Ливерпуль» заиграл раскованнее, футболисты и Клопп не чувствовали давления за результат. К оставшимся двух играм у мерсисайдцев будет такой же подход.

«Астон Вилла» вернулась в Англию после поражения в Греции. Бирмингемцы были фаворитами Лиги конференций, но дважды уступили «Олимпиакосу». Теперь нужно удержаться в топ-4 АПЛ, и шансы на это велики. Команда Эмери опережает «Тоттенхэм» на 4 очка. Испанец проделал отличную работу, «Вилла» при нем продолжает прогрессировать. Концовка сезона получилось смазанной, но это можно списать на травмы и тяжелый календарь. Уоткинс может достичь планки в 20 голов (сейчас у него 19), такого бомбардира в Бирмингеме не было больше 40 лет.

От этого матча ждут голов, и с букмекерами можно согласиться. «Ливерпуль» атакует и прессингует всей командой, у «Астон Виллы» будет пространство для контратак. К тому же команда Клоппа пропустила в 9 турах подряд. Но и Салах и Ко вряд ли уйдут с поля без голов. «Фонбет» на тотал больше 3,5 дает коэффициент 1,80. Также тут можно ждать много ударов по воротам. В «Бетсити» на тотал ударов больше 29,5 можно поставить за 1,95. В трех последних матчах «Ливерпуля» этот тотал пробивался с запасом.

Андрей Санталов

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