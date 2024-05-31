«Урал» хочет спастись без Гончаренко: прогноз на матч с «Акроном»

Первые стыковые матчи закончились сенсационно: оба клуба РПЛ проиграли на своем поле. «Урал» не показал преимущества в классе да и в желании не превзошел игроков «Акрона». Вообще в этом матче было мало ударов и опасных моментов, у команд получалось лучше разрушать, чем созидать. Гончаренко удивил: в старте впереди вышли Ионов и Шеттине, не было скоростного Ишкова, опытного Мишкича, лучшего бомбардира Каштанова. Один гол «Урал» забил, но его отменили из-за офсайда. При этом хозяева плохо отоборонялись при угловом и позволили Анджелковичу пробить с близкого расстояния. А вратарь Помазун подарил «Акрону» второй гол.

Тольяттинцы тоже были не в оптимальном составе: Галоян пропустил игру из-за травмы, лучший бомбардир Эльдарушев вышел только во втором тайме. Интересно, что «Акрон» не стал подстраиваться под соперника, а продолжал играть, как привык: с коротким розыгрышем мяча от вратаря в духе «Ростова». Это было рискованно, несколько раз уральцы перехватывали мяч, но не воспользовались этим. У чужой штрафной тольяттинцы несколько раз играли пяткой, видно было, что на них статус матча давит меньше, чем на футболистов «Урала».

Клуб РПЛ быстро сделал выводы из первой встречи, уволив главного тренера Гончаренко. Вопрос только в том, поможет ли такая встряска игрокам. В позиционном нападении у них мало что получалось, а теперь тем более придется играть первым номером. Для «Акрона» домашнее искусственное поле привычнее, он редко пропускал в первой лиге больше одного мяча. Вариант «Акрон» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2,06 в «Бетсити» теперь выглядит очень заманчиво. Хорошо смотрится и просто тотал меньше 2,5 за 2,00 в БК Pari.