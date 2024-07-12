UFC Денвер: Намаюнас vs Кортез

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456256288&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный бой вечера на турнире в Денвере является вызовом для каждой из участниц. Роуз Намаюнас теперь выступает в категории выше, чем «дивизион соломинки», где она становилась чемпионкой. С одной стороны, Роуз обладает преимуществом, потому что готовилась к пятираундовому поединку в Денвере, на привычной для себя высоте в 1600 метров над уровнем моря. Намаюнас должна была сразиться с Мейси Барбер, снявшейся с боя, а Трейси Кортез вышла на замену.

Роуз Намаюнас — Трэйси Кортез Сделать ставку

Трейси демонстрирует в октагоне сильные борцовские навыки, а Роуз дважды проигрывала Карле Эспарзе, также обладающей высоким уровнем борьбы. Экс-чемпионка не могла поймать свой ритм и нащупать дистанцию для ударных серий из-за постоянной угрозы тейкдауна от Эспарзы. Если Кортез сможет придерживаться подобной тактики, это создаст трудности для Роуз. При этом Трейси не готовилась к выступлению в суровых условиях Колорадо и пятираундовому бою. Роуз Намаюнас станет для нее самым именитым противником. В зависимости от того, как Кортез справится с эмоциями, мы можем увидеть от нее, как самое яркое выступление в карьере, так и самое провальное.

Прогноз редакции: победа Намаюнас

Вскоре после участия Сантьяго Понзиниббио в латиноамериканской версии шоу The Ultimate Fighter многие называли его будущим претендентом на пояс в полусреднем весе. Победная серия из семи схваток подряд закончилась после того, как аргентинец выбыл на длительный срок из-за стафилококковой инфекции и проиграл нокаутом по возвращению в октагон китайскому бойцу Ли Джинглиангу. Позднее Понзиниббио выступал с переменным успехом, сражаясь с ведущими бойцами дивизиона. Сантьяго провел тренировочный лагерь на высоте 3000 метров над уровнем моря и будет стремится одержать двадцать третью досрочную победу в бою против Муслима Салихова.

Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов Сделать ставку

«Король Кунг-фу» потерпел два поражения подряд, впервые за профессиональную карьеру. Российский боец рассказал, что ему не удалось потренироваться в зале Altitude Martial Arts, из-за того, что команда Коди Сэндхагена высказалась против нахождения Салихова там во время спаррингов. Возможно, тренеры американца посчитали, что Муслим может поделиться информацией с Умаром Нурмагомедовым, к бою с которым готовится Коди. Поэтому уроженец Дагестана тренировался с командой Pound for Pound в Денвере. В любом бою «Короля Кунг-фу» нельзя моргать, так как он способен выкинуть сумасшедший удар ногой с разворота и вырубить соперника.

Прогноз редакции: победа Понзиниббио.

10 досрочных побед в одном из самых конкурентных дивизионов UFC не превратили Дрю Добера в суперзвезду промоушена. Сейчас американец даже не входит в топ-15 рейтинга легковесов. И это несмотря на то, что по количеству нокаутов в легком весе он делит первую строчку с Дастином Порье. За 10 лет выступлений в UFC Добер зарекомендовал себя зрелищным бойцом, с крепкой челюстью и нокаутирующим ударом. Причем регулярно тушить свет оппонентам Дрю начал во второй половине декады UFC-карьеры. Проблемной стороной в наборе навыков Добера раз за разом оказывался грэпплинг и защита от болевых и удушающих приемов.

Дрю Добер — Джин Сильва Сделать ставку

В последних шести поединках Добер одержал четыре победы. Одно из самых впечатляющих выступлений — нокаут в бою против Терренса МакКинни. Тогда Добер по ходу поединка принял несколько тяжелейших ударов коленом в подбородок, но смог выжить, завязав соперника в борьбе. Концовка же сложилась в пользу Дрю, который смог сломать осанку МакКинни в клинче и выбросить колено точно в челюсть. Также в послужном списке Добера досрочная победа над Бобби Грином, которого он уронил левым хуком после проигранного первого раунда.

Джин Силва выйдет в октагон второй раз за 2 недели. Бразилец из команды Fighting Nerds попытается завоевать третью победу в 2024 году, в новом для себя дивизионе. 12 из 13 побед в карьере Джин одержал досрочно. Всего в UFC бьются семеро представителей команды, в которой тренируется Силва. Среди наставников Джина есть и именитые специалисты, работавшие с бразильскими легендами MMA. Бойцовский стиль Силвы напоминает его однофамильца Вандерлея, «боевой ботаник» способен как нокаутировать Добера ударом навстречу, так и упасть на настил октагона без сознания. Противостояние Добера и Силвы заранее претендует на «Бой вечера».

Прогноз редакции: победа Добера

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