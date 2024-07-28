Победа фаворита на классе: прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Махачкала

«Краснодар» продолжает искать оптимальную расстановку, пока часть легионеров отдыхает после Кубка Америки. В Суперкубке левым защитником стал опорник Ленини, в 1-м туре с «Ахматом» Мусаев придумал новую схему в обороне. Теперь краснодарцы вышли с тремя центральными защитниками, и это помогло сыграть надежнее. Правда, это сказалось на атакующей игре «быков», моментов в Грозном они создали немного — в итоге ничья 1:1. Мусаев посетовал на большое количество брака, видно, что команда еще не набрала форму.

Для махачкалинского «Динамо» это первый сезон в РПЛ. В отличие от других новичков клуб из Дагестана не стал сильно обновлять состав. «Динамо» ставит на сыгранность и крепкую оборону: в первой лиге команда пропустила всего 19 мячей в 34 турах. Махачкалинцы сдержали натиск «Химок» в первом туре (1:1), при этом им повезло, что химчане дважды попали в каркас ворот, пробивая пенальти. Более того, «Динамо» могло даже победить, но гол Храмцова в конце матча не засчитали из-за попадания мяча в руку.

Сценарий сегодняшней встречи ясен. «Краснодар», как и в первом туре, будет владеть мячом под 70% и снова будет испытывать проблемы в позиционной атаке. «Динамо» будет рассчитывать на контратаки и индивидуальные действия Касинтуры. «Быки» должны обыгрывать новичка РПЛ, при этом разгрома, видимо, не будет. «Бетсити» на победу «Краснодара» с форой −1 дает коэффициент 2,06. За столько же можно поставить на победу «Краснодара» и тотал меньше 3,5 в БК BetBoom.