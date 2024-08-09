Карпин ответит на разгром от «Зенита»: прогноз на матч «Ростов» — «Рубин»

«Ростов» хорошо смотрелся в первых двух турах с ЦСКА и «Крыльями Советов», тем неожиданнее стал разгром в Санкт-Петербурге — 0:5. Команда Карпина не «закрыла» Глушенкова, он отгрузил им три мяча. Сам тренер не стал после этого матча критиковать своих футболистов. «Зенит» удивил высокой реализацией, ведь в целом, «Ростов» мало допускает моментов у своих ворот. Так что это поражение не должно подломить ростовчан. Команда Карпина продолжит играть в активный футбол, с прессингом и рискованным розыгрышем мяча от своих ворот.

«Рубин» после победы над «Пари НН» потерпел два поражения — от того же «Зенита» и внезапно от «Химок». И пусть неделю назад на результат повлияло решение судьи, пока мы не узнаём команду Рахимова. В оптимальном состоянии «Рубин» редко пропускает, а тут в трех турах он уже отхватил 9 мячей. Пока же тренер раз за разом повторяет, что у казанцев нет запаса прочности, поэтому все 90 минут она не выдерживает на одном уровне. Рахимов также надеется на усиление команды, ведь пришли только два вратаря и полузащитник Юкич. Возможны и потери. К форварду Даку большой интерес, если он уйдет, то не факт, что получится заменить такого бомбардира.

Для «Ростова» наконец закончились разъезды, после трех гостевых матчей команда вернулась домой. А на своем поле подопечные Карпина редко теряют очки, в прошлом сезоне они выиграли 9 раз из 15. У ростовчан все здоровы кроме Мохеби, есть кем усилить игру со скамейки. Казанцы же пока уязвимы в обороне, да и не самая удобная дорога может на них повлиять. БК Pari дает на победу «Ростова» в этой встрече коэффициент 1,90. «Рубину» тоже надо показать характер, Рахимов просит игроков чаще вступать в борьбу, это намекает на то, что сегодня будет много нарушений от обеих команд. В БК Leon на тотал фолов больше 22,5 можно поставить за 1,74. В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» дважды пробили этот тотал — 24 фола и 27 фолов.