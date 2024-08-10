США победят, но разгрома Франции не будет: прогноз на финал Олимпиады

Для США олимпийский турнир шел по плану, пока они не встретились в полуфинале с Сербией. В группе у дримтим не было проблем с Йокичем и Ко — 110:84. Однако в ½ финала сербы удивили американцев игрой в защите и точными трехочковыми. Во 2-й четверти США уступали 17 очков, а перед 4-й четвертью — 13. Такого сценария представить себе точно никто не мог. Одного Карри (36 очков в матче) не хватало, чтобы переломить ход игры, и тут помогли другие суперзвезды-ветераны: Леброн в 39 лет и Дюрэнт в 35 зарешали в ключевые моменты. Даже Эмбиид, которого постоянно критикуют, переиграл Йокича в последние 10 минут. В итоге — 95:91 в пользу США, и новый уровень сплоченности для дримтим.

Франция тяжело начала на этой Олимпиаде, на групповом этапе она уступила Германии (71:85). В плей-офф хозяева Игр преобразились. Франция перестала играть с двумя большими центрами: Гобер присел в запас. Главный тренер Колле сделал ставку на «маленький» состав, и это помогло выбить в ¼ финала Канаду, а в ½ финала — Германию. И Франция не была в этих матчах фаворитом. Молодой Вембаньяна неэффективен в атаке, зато там хороши менее известные Кординье и Ябуселе.

Франция — единственная сборная, которая побеждала США за последние 5 Олимпиад. В 2021-м французы одолели дримтим в группе, но затем проиграли в финале — 82:87. В финале Олимпиады-2024 с победителем тоже практически все ясно, букмекеры предлагают выбрать, выиграют ли США с разницей в 17 очков или нет. Такая разница выглядит слишком большой для фаворита. Французы агрессивны, не стесняются действовать на грани фола. Домашнее судейство тут никого не удивит.

Для США разгром не имеет особого значения, главное — победа. Поэтому Франция с форой +16,5 за 1,86 в «Марафоне» выглядит заманчиво. Также привлекает вариант с индивидуальным тоталом Вембаньяны меньше 16,5 очков за 1,85 в «Бетсити». Вемби в плей-офф набирал 7 очков с Канадой и 11 с Германией. Против Эмбиида и Дэвиса ему будет сложно что-то сделать под кольцом, так что эта ставка выглядит логично.