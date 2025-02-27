Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва 27 февраля 2025 года: петербуржцы опять проиграют

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Роман Габдарафиков верит в уверенную победу гостей: «Динамо» будет следовать своей модели игры — от обороны, не давать сопернику пространства, но при этом использовать шансы в атаке. Можно взять их победу с форой — если вы хотите немного подстраховаться, то просто победу в основное время. А если любите риск, можно взять фору −1 — коэффициент будет приличный.