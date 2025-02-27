Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва 27 февраля 2025 года: петербуржцы опять проиграют

СКА начал домашнюю серию с двух разгромных поражений от «Куньлуня» и «Спартака». Если в матче с китайской командой питерцы могли зацепиться за результат, то москвичи не оставили никаких сомнений в результате матча.
Третья попытка выиграть дома состоится в четверг в матче с московским «Динамо». Гости тоже выдают нелучший отрезок в сезоне, проиграв три из четырех последних матчей. Однако победа над лидером чемпионата два дня назад показывает, что ситуация в команде находится под контролем.
Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Динамо» Москва
Букмекеры видят фаворитом СКА — коэффициент на итоговую победу в матче составляет 1,70. Успех «Динамо» с учетом овертайма и буллитов оценивается в 2,15. Также тут ждут минимум 5 шайб — тотал больше 5,5 можно взять за 1,71.
Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва
В последних матчах москвичи выглядели плохо: «Динамо» проиграло «Спартаку» в овертайме, а после пропустило по 5 шайб от «Сочи» и минского «Динамо». Кудашов отреагировал спокойно — команда вернулась к проверенной классике в матче с «Локомотивом». Москвичи сыграли плотно под своими воротами, отлично использовали шансы в контратаках и выиграли матч у лидера чемпионата.
Команда умеет играть в структурный хоккей, терпеть и ждать свои моменты. Основной вратарь «Динамо» Подъяпольский заболел — его участие в матче против СКА под вопросом. Сменщик Моторыгин сделал 32 сэйва в прошедшей игре и показал отличную форму.
У СКА ситуация хуже. 13 голов за два домашних матча пропущены не из-за тактических ошибок и плохой физической формы. Игроки допускают слишком много брака и делают это на протяжении всего сезона. Только две команды в этом сезоне пропустили больше СКА, а значит, тренерский штаб не может эту проблему исправить.
С основным вратарем определиться не получается — стабильно хорошей игры не показывает ни один из молодых голкиперов. Защита чувствует это и нервничает, отсюда попытки перестраховаться и сделать больше, чем требуется.
Напряжение в коллективе ощущается все сильнее. Вратарь Плешков после замены начал громить подтрибунный коридор, а тренер Ротенберг обвинил местных журналистов в отсутствии поддержки.
«Динамо», скорее всего, будет продолжать линию игры с «Локомотивом». Лишней свободы нападающим СКА никто давать не будет, а мастера в атаке москвичей найдут голевые моменты в защитном хаосе петербуржцев. Надеяться на хорошую игру от вратарей армейцев все сложнее.
В этом матче мы предлагаем ставку на итоговую победу «Динамо» — с коэффициентом 2,15. Если есть желание рискнуть, можно попробовать ставку на победу москвичей в основное время — за 2,90.
Статистические тренды в играх СКА и «Динамо» Москва
|СКА
|«Динамо»
|В 8 из 10 последних матчей проходила ставка на тотал больше 6,5.
|В 6 последних матчах тотал голов в первом периоде был меньше 1,5.
|СКА проиграл «Динамо» 4 из 5 матчей в этом сезоне.
|«Динамо» набирало очки, если забивало первым, в 7 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Роман Габдарафиков верит в уверенную победу гостей: «Динамо» будет следовать своей модели игры — от обороны, не давать сопернику пространства, но при этом использовать шансы в атаке. Можно взять их победу с форой — если вы хотите немного подстраховаться, то просто победу в основное время. А если любите риск, можно взять фору −1 — коэффициент будет приличный.
Ставки на матч СКА — «Динамо» Москва 27 февраля 2025 года
Итоговая победа «Динамо» — 2,15.
Победа «Динамо» в основное время — 2,90.