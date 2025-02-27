Прогноз на матч «Вашингтон» — «Сент-Луис» 28 февраля 2025 года: Овечкин не уйдет без очков

«Вашингтон» продолжает играть в активный хоккей с большим количеством бросков и моментов в атаке. В прошлой встрече столичной команде не хватило реализации, и «Кэпс» уступили «Калгари» 1:3. Однако Овечкин смог отличиться и в таком матче — выбил 30 голов в 19-й раз за карьеру. Теперь «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом». Команда находится недалеко от зоны плей-офф и регулярно отбирает очки у топ-клубов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Сент-Луис»
«Кэпиталс» подходят к матчу фаворитом — итоговая победа оценивается в 1,55. В «Сент-Луис» букмекеры верят меньше и дают коэффициент 2,45 на победу с учетом овертайма и буллитов. также тут ждут голы — тотал больше 5,5 можно взять за 1,85.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Сент-Луис»
«Вашингтон» попал в типичную ситуацию в матче с «Калгари»: после 15 голов с «Питтсбургом» и «Эдмонтоном» столичная команда уперлась во вратаря и не смогла пробить его больше одного раза. Испортить вечер блиставшему голкиперу «огоньков» смог только Овечкин, который реализовал большинство. До рекорда Гретцки осталось 11 голов.
Команда, лидирующая в НХЛ, не может позволить себе еще один такой матч: последний раз «Вашингтон» оставался без очков в двух играх подряд в середине декабря. Несмотря на уверенное положение в таблице, «Кэпиталс» вряд ли захотят упустить победный кураж и подойдут серьезнее к игре с «Сент-Луисом».
«Музыканты» находятся в 5 очках от зоны плей-офф, до паузы на Турнир четырех наций они проиграли 6 матчей из 8 матчей. После перерыва «Сент-Луис» в порядке: «Виннипегу» уступил только по буллитам, справился с «Колорадо» (3:1) и разгромил «Сиэтл» (7:2). В составе «блюзменов» очки с «Кракеном» набрали сразу 13 игроков. В такой форме команда приедет в Вашингтон.
Матч легким для «Кэпиталс» не будет. Возможно, в концовке мы увидим пустые ворота у какой-то из команд. По игре в таких условиях Овечкин сейчас — лучший в лиге, поэтому ждем его гол — с коэффициентом 1,90. Если хочется рискнуть, то можно взять ставку на победу «Вашингтона» с форой −1 за 2,27.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Сент-Луис»
|«Вашингтон»
|«Сент-Луис»
|Не выигрывал первый период в 4 из 5 последних играх.
|не пропускал больше 3,5 шайб в 5 из 7 последних матчей.
|Забивал больше 3,5 шайб в 6 из 7 последних матчей.
|Выиграл вторые периоды в последних пяти матчах с общим счетом 11:1.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Лысенков ждет результативный матч от «Вашингтона»: «Я, скорее всего, выберу ставку на то, что “Вашингтон” забьет минимум 4 гола. Есть специальные линии на то, забьет ли сам Овечкин, и я бы мог спокойно ставить на его гол. Он сейчас очень “горяч”, поэтому его гол вполне возможен. Мой главный прогноз — “Вашингтон” пробьет индивидуальный тотал больше 3,5».
Ставки на матч «Вашингтон» — «Сент-Луис» 28 февраля 2025 года
Гол Александра Овечкина — 1,90.
Победа «Вашингтона» с форой −1 — 2,27.