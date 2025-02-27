Прогноз на матч «Вашингтон» — «Сент-Луис» 28 февраля 2025 года: Овечкин не уйдет без очков

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Лысенков ждет результативный матч от «Вашингтона»: «Я, скорее всего, выберу ставку на то, что “Вашингтон” забьет минимум 4 гола. Есть специальные линии на то, забьет ли сам Овечкин, и я бы мог спокойно ставить на его гол. Он сейчас очень “горяч”, поэтому его гол вполне возможен. Мой главный прогноз — “Вашингтон” пробьет индивидуальный тотал больше 3,5».