Бой Дэвис — Роуч 2 марта 2025 года: где посмотреть и во сколько начало

В предыдущем поединке Джервонтей (именно так правильно произносится имя этого боксера) Дэвис отправил в глухой нокаут Фрэнка Мартина в восьмом раунде. Ламонт Роуч тоже выиграл свой последний бой с Фергалом МакКрори — кстати, тоже в восьмом раунде. На пресс-конференции Дэвис заявил, что после этого поединка собирается покинуть большой бокс.