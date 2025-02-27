Бой Дэвис — Роуч 2 марта 2025 года: где посмотреть и во сколько начало

В предыдущем поединке Джервонтей (именно так правильно произносится имя этого боксера) Дэвис отправил в глухой нокаут Фрэнка Мартина в восьмом раунде. Ламонт Роуч тоже выиграл свой последний бой с Фергалом МакКрори — кстати, тоже в восьмом раунде. На пресс-конференции Дэвис заявил, что после этого поединка собирается покинуть большой бокс.
Когда и во сколько начало поединка
Вечер бокса, главным событием которого станет бой Дэвис — Роуч, будет проходить в ночь с 1 марта на 2. Начало главного поединка трудно предсказать с точностью до минуты, поскольку оно зависит от продолжительности боев перед этим. Примерное время — 04.00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В России официальная трансляция этого боя не запланирована.
Антропометрия боксеров
Джервонтей Дэвис: рост — 166 см, размах рук — 170 см, вес — 61 кг.
Ламонт Роуч: рост — 170 см, размах рук — 173 см, вес — 59 кг.
Где пройдет поединок
Поединок будет проходить на арене Barclays Center в Нью-Йорке.