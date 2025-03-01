Прогноз на бой Дэвис — Роуч 2 марта 2025 года: грозный нокаутер уйдет непобежденным?

Для Джервонтея Дэвиса по прозвищу Танк этот поединок может стать последним. По крайней мере, сам боксер на пресс-конференциях неоднократно заявлял, что ему надоели бесконечные удары по голове, и он хочет уделять все свободное время своей семье. Сейчас для Дэвиса на кону — защита титула чемпиона мира по версии WBA в легком весе.
Коэффициенты букмекеров на бой Дэвис — Роуч
Букмекеры убеждены, что шансы у Роуча не то чтобы нулевые, но очень близкие к тому: коэффициент на его победу составляет 10,50, в то время как на Дэвиса — всего 1,05. Что касается продолжительности боя, то коэффициенты на то, что он продлится больше 7,5 раундов, — 1,72, а меньше 7,5 — 2,06.
Прогноз на бой Дэвис — Роуч
Пессимизм букмекеров в отношении шансов Роуча вполне понятен: класс Дэвиса значительно выше. Почти все свои поединки Джервонтей заканчивает нокаутами, к тому же он, будучи левшой, работает в правосторонней стойке, что существенно усложняет жизнь его оппонентам. Не будем забывать и о его недавнем обещании покинуть большой бокс после этого поединка. Вряд ли Дэвис захочет заканчивать свою карьеру на минорной ноте (если, конечно, о своем уходе он говорил всерьез).
Роуча нельзя назвать панчером: всего 10 нокаутов в 27 поединках. К числу его достоинств можно отнести высокую скорость ударов, умение держать соперника на дистанции и «работать по этажам». Ламонт не относится к числу «охотников за головами» и способен эффективно обрабатывать корпус оппонента. Это подтвердит хотя бы недавний его соперник Фергал МакКрори, которого Роуч такими ударами дважды сажал на колено. К тому же Ламонт не боится своего более именитого соперника и уверяет, что никогда бы не согласился на этот бой, если бы не верил в собственную победу.
Дэвис и Роуч дважды встречались в любительских поединках, причем оба раза Дэвис побеждал. Вполне возможно, что эксперты и букмекеры принимают во внимание и этот факт при оценке шансов Дэвиса на победу.
У Роуча есть некоторые шансы на победу по очкам, но для этого ему нужно пройти всю дистанцию из 12 раундов, соблюдая предельную осторожность и применяя свой навык эффективной «работы по этажам». Дэвис — контрпанчер, который умело использует неосмотрительные действия соперников в атаке. Роуч об этом прекрасно знает и едва ли будет делать ставку на досрочное завершение поединка. Гипотетическая возможность его победы нокаутом, безусловно, существует, но всерьез ее никто не рассматривает.
Наш прогноз — Дэвис победит нокаутом за 2,95. Еще один вариант: бой завершится досрочно, на тотал меньше 6,5 раундов можно поставить за 2,55.
Статистические тренды в боях Дэвиса и Роуча
|Джервонтей Дэвис
|Ламонт Роуч
|28 боев из 30 закончил нокаутом.
|Выиграл 25 боев из 27, 10 из них — нокаутом.
|4 из 5 последних боев завершил досрочно.
|2 боя из последних 5 длились 12 раундов.
Ставки на бой Дэвис — Роуч 2 марта 2025 года
Дэвис победит нокаутом за 2,95.
Тотал меньше 6,5 раундов за 2,55.