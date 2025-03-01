Прогноз на бой Дэвис — Роуч 2 марта 2025 года: грозный нокаутер уйдет непобежденным?

Роуча нельзя назвать панчером: всего 10 нокаутов в 27 поединках. К числу его достоинств можно отнести высокую скорость ударов, умение держать соперника на дистанции и «работать по этажам». Ламонт не относится к числу «охотников за головами» и способен эффективно обрабатывать корпус оппонента. Это подтвердит хотя бы недавний его соперник Фергал МакКрори, которого Роуч такими ударами дважды сажал на колено. К тому же Ламонт не боится своего более именитого соперника и уверяет, что никогда бы не согласился на этот бой, если бы не верил в собственную победу.