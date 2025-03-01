Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 1 марта 2025 года: яркая игра и много голов

Однако соперник у «быков» будет не самый приятный. «Крылья» начинали сезон со слабой игрой в атаке, но перед паузой добавили в этом компоненте — в 6 из 7 последних матчей в РПЛ команда забивала. Зимой самарцы взяли в аренду Зиньковского и Гагнидзе. Теперь стоит ждать, что «Крылья» будут чаще отбирать очки у серьезных соперников — до паузы от них пострадал «Зенит». Против «Краснодара» самарцам придется выйти с проблемной обороной: Ороз и Рассказов пропустят матч из-за карточек.