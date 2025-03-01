Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 1 марта 2025 года: яркая игра и много голов

«Краснодар» уверенно лидировал в РПЛ, но последние матчи перед паузой провалил и подпустил близко «Зенит» и «Спартак». Вторую часть чемпионата «быки» начнут с игры против «Крыльев Советов», которые немного поменяли состав в межсезонье.
Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»
«Краснодар» подходит к матчу однозначным фаворитом — коэффициент на его победу составляет 1,40. Ничью букмекеры оценивают в 4,80, а на победу «Крыльев Советов» надежд мало — 7,30. Голов в матче ожидается достаточно — тотал больше 2,5 можно взять за 1,67.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»
Перед стартом второй части чемпионата бросается в глаза короткий резерв «быков». Особенно проблемы могут возникнуть в обороне «Краснодара», но с «Крыльями» потерь в составе не ожидается. По товарищеским матчам сложно судить о форме команды, так как игроки находятся под нагрузками, а состав редко играет на результат и в оптимальных сочетаниях. Однако игнорировать 4 победы подряд на сборах сложно. Слабых мест у «Краснодара» мало: атака работает исправно, защита — лучшая в лиге.
Однако соперник у «быков» будет не самый приятный. «Крылья» начинали сезон со слабой игрой в атаке, но перед паузой добавили в этом компоненте — в 6 из 7 последних матчей в РПЛ команда забивала. Зимой самарцы взяли в аренду Зиньковского и Гагнидзе. Теперь стоит ждать, что «Крылья» будут чаще отбирать очки у серьезных соперников — до паузы от них пострадал «Зенит». Против «Краснодара» самарцам придется выйти с проблемной обороной: Ороз и Рассказов пропустят матч из-за карточек.
Наш прогноз на матч: обе команды забьют — за 1,87. Также можно рискнуть и поставить на тотал больше 3,5 — за 2,70.
Статистические тренды в играх «Краснодара» и «Крыльев Советов»
|«Краснодар»
|«Крылья Советов»
|Не пропускал в первом тайме в 5 из 7 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей РПЛ сыграла ставка «обе забьют».
|В 5 последних матчах было подано минимум 7 угловых.
|В 6 из 7 последних матчей РПЛ прошел тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Яковлев выбрал необычный вариант: «Не буду, как все, ставить на “Краснодар”, все-таки поставлю на родные “Крылышки”. Возьмем индивидуальный тотал больше 1,5 угловых во втором тайме у “Крыльев Советов”. Все-таки верю, что “Крылья” могут перевернуть игру».
Ставки на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» 1 марта 2025 года
Обе забьют — 1,87.
Тотал больше 3,5 — 2,70.