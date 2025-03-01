Прогноз на матч «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 1 марта 2025 года: Василевский остановит Овечкина

У «Вашингтона» наметился спад в игре. Два последних домашних матча команда проиграла. «Кэпиталс» при этом могут чувствовать себя спокойно — отрыв от второго места в Восточной конференции составляет 9 очков. «Тампа-Бэй» после паузы на матчи сборных уверенно выиграл все матчи чемпионата, и Кучеров отличился в каждом из них.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
Букмекеры не могут выделить однозначного фаворита в предстоящем матче. Коэффициент на победу «Кэпиталс» в основное время составляет 2,55, на «Тампа-Бэй» — 2,40. Исход за пределами основного времени оценивается в 4,40. Тотал больше 5,5 голов в матче можно взять за 1,70 — букмекеры ждут результативную встречу.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
«Вашингтон» хорошо стартовал после перерыва на Турнир четырех наций, но в последних двух матчах забуксовал. Поражения от «Калгари» и «Сент-Луиса» во многом похожи: соперники действовали вторым номером, быстро уходили в отрывы и забивали на контратаках. «Кэпиталс» в обоих встречах были нацелены на атаку, но реализация в нужный момент подводила. Овечкин мог исправлять ситуацию, но прицел подвел российского снайпера — шайба шла куда угодно кроме пустого угла ворот. Капитан забил лишь «Калгари», а против «Сент-Луиса» схватил −4 в показателе полезности.
В другом состоянии подходит к матчу «Тампа-Бэй», «молнии» выиграли у «Сиэтла», «Эдмонтона» и «Калгари». Команда Купера теперь уверенно идет в зоне плей-офф. В трех последних играх «Тампа» пропустила всего две шайбы. Василевский все лучше чувствует себя после череды травм и возвращается на свой уровень. Атака «молний» тоже работает исправно. Голы залетают и в большинстве, и в равных составах, и в меньшинстве. Кучеров в отличной форме: не уходит без очков в девяти играх подряд.
В предстоящем матче мы ждем уверенной игры от «Тампы» и предлагаем ставку на тотал «Вашинтона» меньше 3 — за 1,75. Если есть желание рискнуть, советуем ставку на победу «Тампы» в третьем периоде — за 2,70.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Тампа-Бэй»
|«Вашингтон»
|«Тампа-Бэй»
|Проиграл 3 последних матча из 5.
|Выиграл 7 матчей подряд.
|В 9 последних матчах пропускает минимум 3 шайбы.
|Не проигрывают третий период 9 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Габдарафиков прогнозирует результативную игру команд: «Думаю, что здесь все-таки стоит зайти именно с верхового тотала, потому что “Вашингтон” в хорошей форме, “Тампа” в хорошей форме, а угадать победителя довольно сложно. Думаю, не ошибетесь, если выберете тотал больше 5,5».
Ставки на матч «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 1 марта 2025 года
Тотал «Вашингтона» меньше 3 — 1,75.
Победа «Тампы» в третьем периоде — 2,70.