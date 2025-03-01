Прогноз на матч «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 1 марта 2025 года: Василевский остановит Овечкина

В другом состоянии подходит к матчу «Тампа-Бэй», «молнии» выиграли у «Сиэтла», «Эдмонтона» и «Калгари». Команда Купера теперь уверенно идет в зоне плей-офф. В трех последних играх «Тампа» пропустила всего две шайбы. Василевский все лучше чувствует себя после череды травм и возвращается на свой уровень. Атака «молний» тоже работает исправно. Голы залетают и в большинстве, и в равных составах, и в меньшинстве. Кучеров в отличной форме: не уходит без очков в девяти играх подряд.