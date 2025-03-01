Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» 2 марта 2025 года: Станкович догонит «Краснодар» и «Зенит»

«Спартак» выдал мощный отрезок перед зимней паузой и вклинился в борьбу за чемпионство РПЛ. Московская команда провела два сильных трансфера во время перерыва в чемпионате и готова навязать соперничество «Зениту» и «Краснодару». Оба конкурента, кстати, уже успели потерять очки после рестарта сезона.
«Оренбург» на данный момент — худшая команда в лиге. Смена тренера не помогла уральцам, при Слишковиче они набрали одно очко в 7 турах. Единственная победа «Оренбурга» в РПЛ в этом сезоне случилась в домашнем матче со «Спартаком».
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Оренбург»
Букмекеры почти не оставляют шансов на победу для «Оренбурга» и оценивают ее в коэффициент 11,00. На триумф «Спартака» дают 1,25, на ничью — 6,30. В большом количестве голов сомнений почти нет — коэффициент 1,50 дают на тотал больше 2,5.
Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург»
В очередной раз «Спартак» дает надежду на чемпионство. Главный тренер Станкович налаживает игру команды. В зимнюю паузу москвичи потратили почти 30 млн евро на трансферы. В команду пришли двое нападающих с неплохой статистикой в «Ривер Плейте» и АЕК — Солари и Гарсия. Также опытный вратарь Помазун теперь будет подменять Максименко. Такие действия красно-белых показывают настрой на оставшуюся часть сезона. Отрыв в два очка от идущих первыми «Зенита» и «Краснодара» позволяет называть «Спартак» полноправным претендентом на трофей.
Если на старте чемпионата у «Оренбурга» получалось цеплять ничьи и регулярно забивать, то потом пропало все. 8 поражений в последних 10 матчах чемпионата выглядят печально. Перерыв в любом случае пошел на пользу команде Слишковича — футболисты выдохнули, перезагрузились и поработали над игрой. Но в матче с нынешним «Спартаком» этого будет недостаточно. Тем более, усилиться зимой не получилось, а Переса и Горбани «Оренбург» продал.
Наш прогноз на матч: победа «Спартака» с форой −1,5 за 1,75. Если хочется рискнуть, то можно попробовать ставку на тотал больше 3,5 голов в матче — 2,30.
Статистические тренды в играх «Спартака» и «Оренбурга»
|«Спартак»
|«Оренбург»
|Тотал больше 2,5 проходил в 4 из 5 последних матчей в РПЛ.
|Забил 1 гол в 5 последних матчах РПЛ.
|Побеждали в 6 последних матчах РПЛ.
|Проиграл в Москве «Спартаку» 3 последних матча.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор уверен в фаворите: «Я жду полный разгром, учитывая, что состав у “Спартака” уже наигран и стабилен. Плюс есть качественное усиление, команда играет дома. Помним, что первый матч в “Оренбурге” завершился поражением “Спартака”, и теперь москвичи будут брать реванш. Мои прогнозы на этот матч: сухая победа “Спартака”, победа с форой −1,5, “Спартак” забьет в обоих таймах, а также тотал москвичей больше 2,5 гола».
Ставки на матч «Спартак» — «Оренбург» 2 марта 2025 года
Победа «Спартака» с форой −1,5 — 1,75.
Тотал больше 3,5 — 2,30.