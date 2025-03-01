Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» 2 марта 2025 года: Станкович догонит «Краснодар» и «Зенит»

Если на старте чемпионата у «Оренбурга» получалось цеплять ничьи и регулярно забивать, то потом пропало все. 8 поражений в последних 10 матчах чемпионата выглядят печально. Перерыв в любом случае пошел на пользу команде Слишковича — футболисты выдохнули, перезагрузились и поработали над игрой. Но в матче с нынешним «Спартаком» этого будет недостаточно. Тем более, усилиться зимой не получилось, а Переса и Горбани «Оренбург» продал.