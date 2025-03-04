Прогноз на матч ПСВ — «Арсенал» 4 марта 2025 года: с такой атакой у англичан нет шансов выиграть

ПСВ удивил в стыках Лиги чемпионов, выбив более статусный «Ювентус». Теперь, как и год назад, голландцы сыграют в ⅛ финала. «Арсенал» оказался на этой стадии турнира благодаря хорошему выступлению на групповом этапе, где занял третье место. Сейчас у лондонцев не лучшая полоса — лишь одна победа в последних четырех матчах. Игра с ПСВ может вернуть «канонирам» уверенность в себе.
Коэффициенты букмекеров на матч ПСВ — «Арсенал»
Букмекеры считают, что у «Арсенала» больше шансов победить в этом матче — 1,95. Шансы ПСВ оценивают на 3,90, а на ничью дают 3,50. По коэффициентам сложно понять, насколько результативный матч ожидается: тотал больше 2,5 голов можно взять за 1,97, тотал меньше 2,5 — за 1,83.
Прогноз на матч ПСВ — «Арсенал»
Еще месяц назад сомнений в исходе противостояния не было бы. К тому моменту у лондонцев была серия из шести матчей без поражений, а у «Манчестер Сити» они выиграли со счетом 5:1. Однако сохранить такую форму не удалось — сказались травмы. В «Арсенале» на данный момент не играют четыре ключевых игрока нападения: Жезус, Хавертц, Сака и Мартинелли. Тренер «канониров» Артета сначала выкручивался из ситуации и использовал впереди полузащитника Мерино, но трюк сработал лишь один раз. В 4 последних матчах лондонцы трижды уходили без забитых голов, а выиграли только однажды. Артета продолжает искать игрока, который исполнит роль страйкера.
ПСВ хорошо играет в этой Лиге чемпионов: место в середине таблицы по итогам первой стадии, а дальше победа над «Ювентусом». Голландцы хорошо атаковали в ответном матче и создали гораздо больше моментов, чем грозный оппонент. В чемпионате Голландии ПСВ не тратит много сил — только одна победа в последних пяти встречах, но уверенное второе место. Команда настроена на еврокубки и чувствует, что «Арсенал» в его актуальной форме можно проходить.
Наш прогноз на матч: ПСВ не проиграет в первой встрече — за 1,85. Также можно рискнуть и попробовать ставку с форой (0) на голландцев — за 2,90.
Статистические тренды в играх ПСВ и «Арсенала»
|ПСВ
|«Арсенал»
|Выиграл только 1 матч из 6 последних.
|Не забивал в 3 из 4 последних матчей.
|Ставка «обе забьют» проходила в 13 из 15 последних матчей.
|Тотал меньше 2,5 проходил в 4 последних играх.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Тимур Журавель выбрал ставку с коэффициентом 1,86: «Мне кажется, что “Арсенал”, не имея ресурсов в атаке, сыграет максимально сдержанно. Для него важно провести тактический матч, не проиграть, а если и уступить, то с минимальным счетом. Серия результативных матчей ПСВ прервется. Я не жду большого количества голов. ПСВ и “Арсенал” сыграют на “низ”, и это полностью вписывается в стратегию гостей. Ставлю на ТМ 2,5».
Ставки на матч ПСВ — «Арсенал» 4 марта 2025 года
ПСВ не проиграет — 1,85.
Победа ПСВ с форой 0 — 2,90.