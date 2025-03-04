Прогноз на матч ПСВ — «Арсенал» 4 марта 2025 года: с такой атакой у англичан нет шансов выиграть

Еще месяц назад сомнений в исходе противостояния не было бы. К тому моменту у лондонцев была серия из шести матчей без поражений, а у «Манчестер Сити» они выиграли со счетом 5:1. Однако сохранить такую форму не удалось — сказались травмы. В «Арсенале» на данный момент не играют четыре ключевых игрока нападения: Жезус, Хавертц, Сака и Мартинелли. Тренер «канониров» Артета сначала выкручивался из ситуации и использовал впереди полузащитника Мерино, но трюк сработал лишь один раз. В 4 последних матчах лондонцы трижды уходили без забитых голов, а выиграли только однажды. Артета продолжает искать игрока, который исполнит роль страйкера.