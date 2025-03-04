Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Лилль» 4 марта 2025 года: французы снова удивят

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов считает, что футбол будет открытым: «Мне не кажется, что команды будут сидеть, ковыряться сзади, чего-то там выискивать. Тем более у “Боруссии” в прошлом раунде все начиналось на выезде в Португалии, когда они забили 3 мяча и во многом все предопределили. Теперь другая ситуация — начинают дома. А это значит, что надо добиваться дома результата. Очень большой коэффициент на ставку — “обе забьют и тотал больше 2,5”, аж целых 2,26. Мне кажется, это очень хорошая ставка».