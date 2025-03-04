Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Лилль» 4 марта 2025 года: французы снова удивят

«Боруссия» набрала форму после прихода главного тренера Нико Ковача. В стыковых матчах Лиги чемпионов Дортмунд разобрался с португальским «Спортингом» и теперь собирается оправдать звание фаворита в этой паре. «Лилль» же только в третий раз в своей истории дошел до ⅛ финала ЛЧ. При этом французы выдали мощный групповой этап, они обыграли «Реал» и «Атлетико», а в последнем туре разгромили «Фейеноорд».
Коэффициенты букмекеров на матч «Боруссия» Дортмунд — «Лилль»
Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом предстоящего матча, на победу Дортмунда предлагают коэффициент 1,69. Ничья оценивается в 4,10, победа гостей — в 5,30. Также аналитики ожидают результативный матч: на тотал больше 2,5 можно поставить за 1.80, на обе команды забьют — за 1,79.
Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Лилль»
После прихода Ковача «Боруссия» прибавляет. Недавно «шмели» отгрузили «Униону» 6 мячей, а затем обыграли «Санкт-Паули» (2:0). Впервые в сезоне Дортмунд одержал две победы подряд в чемпионате. Тем не менее, домашняя статистика «Боруссии» оставляет вопросы — команда выиграла лишь два из последних 9 матчей на «Сигнал Идуна Парк» во всех турнирах.
«Лилль» проводит отличный сезон, была даже рекордная серия из 21 (!) матча без поражений. В Лиге чемпионов команда Женезио прошла два раунда в отборе, а затем заняла седьмое место в общей таблице. В чемпионате Франции «доги» идут пятыми и борются за попадание в ЛЧ. Единственное, перед вылетом в Дортмунд был неудачный выезд в Париж, там «ПСЖ» разгромил «Лилль» (4:1). При этом «доги» продлили серию матчей, где они забивали как минимум один мяч, до 11.
«Лилль» уже многих удивил в этой Лиге чемпионов, но команду все же продолжают недооценивать. Поэтому вариант Х2, то есть «Лилль» не проиграет, за 2,32 смотрится заманчиво. А тотал больше 2,5 за 1,80 — классика для матчей Дортмунда.
Статистические тренды в играх «Боруссии» Дортмунд и «Лилля»
|«Боруссия» Дортмунд
|«Лилль»
|В последних 6 матчах ЛЧ ставка на тотал больше 2,5 проходила в 5 случаях.
|В 9 из последних 10 матчей сыграла ставка «обе забьют».
|В среднем за матч «Боруссия» пропускает 1,65 гола.
|В 5 из последних 6 матчей ЛЧ было забито больше 2,5 голов.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Андронов считает, что футбол будет открытым: «Мне не кажется, что команды будут сидеть, ковыряться сзади, чего-то там выискивать. Тем более у “Боруссии” в прошлом раунде все начиналось на выезде в Португалии, когда они забили 3 мяча и во многом все предопределили. Теперь другая ситуация — начинают дома. А это значит, что надо добиваться дома результата. Очень большой коэффициент на ставку — “обе забьют и тотал больше 2,5”, аж целых 2,26. Мне кажется, это очень хорошая ставка».
Ставки на матч «Боруссия» Дортмунд — «Лилль» 4 марта 2025 года
Тотал больше 2,5 за 1,80.
«Лилль» не проиграет за 2,32.