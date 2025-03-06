Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 6 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Реал Сосьедад» переключается на Лигу Европы после тяжелых матчей с «Реалом» (0:1) и «Барселоной» (0:4), причем против каталонцев баски играли в меньшинстве. У «Манчестер Юнайтед» ситуация еще сложнее. Клуб занимает 14-е место в АПЛ, а вылет из Кубка Англии только усилил давление. Лига Европы — последний шанс Аморима спасти сезон.