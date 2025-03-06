Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 6 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Реал Сосьедад» переключается на Лигу Европы после тяжелых матчей с «Реалом» (0:1) и «Барселоной» (0:4), причем против каталонцев баски играли в меньшинстве. У «Манчестер Юнайтед» ситуация еще сложнее. Клуб занимает 14-е место в АПЛ, а вылет из Кубка Англии только усилил давление. Лига Европы — последний шанс Аморима спасти сезон.
«Реал Сосьедад» 4 раза встречался с «Манчестер Юнайтед» в последние годы. В 2021-м англичане разгромили испанскую команду на выезде 4:0, а дома сыграли 0:0. В 2022-м клубы обменялись гостевыми победами со счетом 1:0.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 6 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» можно будет посмотреть онлайн на платформе Okko.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Реал Сосьедад»
Вратарь: Ремиро.
Защита: Арамбуру, Субельдия, Агерд, Муньос.
Полузащита: Сучич, Субименди, Мендес.
Нападение: Кубо, Ойарсабаль, Барренечеа.
Полузащитник «Реал Сосьедада» Захарян, забивший недавно «Леганесу», не сыграет из-за мышечной травмы. Защитник Пачеко тоже пропустит матч, а выход Одриосолы под вопросом.
«Манчестер Юнайтед»
Вратарь: Онана.
Защита: де Лигт, Линделёф, Йоро.
Полузащита: Далот, Каземиро, Доргу, Фернандеш.
Нападение: Зиркзе, Хейлунд, Гарначо.
«Манчестер Юнайтед» из-за большого количества травмированных футболистов внес только 18 игроков в заявку, в том числе трех вратарей. За англичан не сыграют Магуайр, Лисандро, Шоу, Эванс, Угарте, Майну, Диалло и Маунт.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В Лиге Европы «Реал Сосьедад» выиграл дома 4 матча из 5. Главный судья встречи с «Манчестер Юнайтед» — словак Иван Кружляк.