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Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 6 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В ⅛ финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» примет «Манчестер Юнайтед».

Источник: Reuters

«Реал Сосьедад» переключается на Лигу Европы после тяжелых матчей с «Реалом» (0:1) и «Барселоной» (0:4), причем против каталонцев баски играли в меньшинстве. У «Манчестер Юнайтед» ситуация еще сложнее. Клуб занимает 14-е место в АПЛ, а вылет из Кубка Англии только усилил давление. Лига Европы — последний шанс Аморима спасти сезон.

«Реал Сосьедад» 4 раза встречался с «Манчестер Юнайтед» в последние годы. В 2021-м англичане разгромили испанскую команду на выезде 4:0, а дома сыграли 0:0. В 2022-м клубы обменялись гостевыми победами со счетом 1:0.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 6 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.​

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» можно будет посмотреть онлайн на платформе Okko.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Реал Сосьедад»

Вратарь: Ремиро.

Защита: Арамбуру, Субельдия, Агерд, Муньос​.

Полузащита: Сучич, Субименди, Мендес​.

Нападение: Кубо, Ойарсабаль, Барренечеа​.

Полузащитник «Реал Сосьедада» Захарян, забивший недавно «Леганесу», не сыграет из-за мышечной травмы. Защитник Пачеко тоже пропустит матч, а выход Одриосолы под вопросом.

«Манчестер Юнайтед»

Вратарь: Онана​.

Защита: де Лигт, Линделёф, Йоро​.

Полузащита: Далот, Каземиро, Доргу, Фернандеш​.

Нападение: Зиркзе, Хейлунд, Гарначо​.

«Манчестер Юнайтед» из-за большого количества травмированных футболистов внес только 18 игроков в заявку, в том числе трех вратарей. За англичан не сыграют Магуайр, Лисандро, Шоу, Эванс, Угарте, Майну, Диалло и Маунт.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В Лиге Европы «Реал Сосьедад» выиграл дома 4 матча из 5. Главный судья встречи с «Манчестер Юнайтед» — словак Иван Кружляк.