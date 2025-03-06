Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 6 марта 2025 года: стандарты помогут англичанам выиграть

У «Манчестер Юнайтед» с трудом получается побеждать в английском чемпионате, однако в Лиге Европы команда выступает неплохо. На групповой стадии турнира манкунианцы стали единственной командой, которая ни разу не проиграла, и заняли 4-е место. Правда, теперь предстоит встреча с более серьезным соперником. «Реал Сосьедад» был 13-м после 8 матчей ЛЕ и в стыках прошел датский «Мидтьюлланд».
Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»
Букмекеры считают, что у басков шансов больше: коэффициент на их победу составляет 2,10. Успех «Юнайтед» оценивают в 3,80, на ничью можно поставить за 3,20. Голевой феерии от матча точно не ждут — на тотал меньше 2,5 дают 1,70.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед», кажется, определился с тем, что работает более-менее стабильно — стандарты. 5 из 6 последних голов манкунианцы забили именно так. Благодаря этому компоненту удалось зацепить ничью против «Эвертона» и победу с «Ипсвичем». Фернандеш мягко накидывает мяч в центр штрафной, а дальше в дело вступают Магуайр, Де Лигт или Угарте.
Пока это единственное оружие «красных дьяволов». В остальном они все так же плохи — провальные первые таймы, отсутствие креатива в созидании, провалы в обороне. В Лиге Европы «Юнайтед» играл преимущественно со слабыми соперниками, а выделяющиеся среди них «Порту» и «Фенербахче» уже создавали проблемы англичанам — оба раза матчи заканчивались ничьей. Травм у манкунианцев все больше, сегодня не сыграют Магуайр, Лисандро, Угарте, Диалло и Майну.
У «Реал Сосьедада» сейчас тяжелейший календарь: за прошедшую неделю испанцы проиграли «Реалу» и «Барселоне». Теперь им предстоит дважды сразиться с «Юнайтед». Без травм также не обошлось — выбыли Захарян и Пачеко. При этом «Сосьедад» отлично играет в домашних матчах — только 3 поражения в 15 последних матчах.
Атака басков неплохо работает в матчах с равными соперниками, однако против сильных «Барселоны», «Реала» и «Бетиса» забить не удалось ни разу. Защита не подводит, но в матче с «Юнайтед» важнее то, как они будут справляться со стандартами — лишь один центральный защитник «Сосьедада» выше 185 сантиметров, это может стать проблемой.
Наш прогноз на матч: обе команды забьют — за 1,87. «Юнайтед» может зацепиться за результат, поэтому можно рискнуть и поставить на англичан с форой 0 — за 2,60.
Статистические тренды в играх «Реал Сосьедада» и «Манчестер Юнайтед»
|«Реал Сосьедад»
|«Манчестер Юнайтед»
|3 поражения в 15 последних домашних матчах.
|В 8 из 10 последних матчей не забивает в первом тайме.
|В 6 из 7 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|В 4 из 5 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор ставит на результативный футбол: «У “Реал Сосьедада” более-менее поставленная игра, и футболисты знают, что делать на поле. С другой стороны, у “Ман Юнайтед” состав сильнее. Поэтому шансы команд, может быть, примерно равны. Но игра обещает быть жаркой, голевой и, конечно, с большим количеством нарушений и желтых карточек. Поэтому два мои прогноза на игру — это тотал больше 2,5 гола и тотал больше 4,5 желтых карточек».
Ставки на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 6 марта 2025 года
Обе забьют — 1,87.
Победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0 — 2,60.