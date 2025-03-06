Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 6 марта 2025 года: стандарты помогут англичанам выиграть

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор ставит на результативный футбол: «У “Реал Сосьедада” более-менее поставленная игра, и футболисты знают, что делать на поле. С другой стороны, у “Ман Юнайтед” состав сильнее. Поэтому шансы команд, может быть, примерно равны. Но игра обещает быть жаркой, голевой и, конечно, с большим количеством нарушений и желтых карточек. Поэтому два мои прогноза на игру — это тотал больше 2,5 гола и тотал больше 4,5 желтых карточек».