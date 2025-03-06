Прогноз на матч «Рома» — «Атлетик» 6 марта 2025 года: Раньери победит басков в Риме

Римляне любят контролировать мяч, но не теряются, когда этим занимается соперник. Неизменная схема итальянцев 3−4−2−1 позволяет создавать плотность в обороне и растягивать соперника по флангам в атаке. Справится с этим сложно, тем более учитывая качество состава «волков» — не уходят без голов уже десять матчей подряд. К очередной игре «Рома» подходит с двумя травмированными футболистами. Отдых в последнем матче получили Довбик, Кристанте, Салемакерс, Хуммельс и Эль-Шаарави — возможно, ставка в игре с испанцами будет сделана именно на них.