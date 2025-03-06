Прогноз на матч «Рома» — «Атлетик» 6 марта 2025 года: Раньери победит басков в Риме

Клаудио Раньери возобновил карьеру тренера и вытаскивает «Рому» из кризиса. В последних матчах римляне набрали хорошую форму, а лидеры, наконец, начали приносить результат. Не хуже выглядит и «Атлетик» — лишь одно поражение в 7 последних матчах, а также разгромная победа в Ла Лиге 7:1 неделю назад. Победитель этой пары может пройти далеко в Лиге Европы.
Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Атлетик»
Букмекеры в первом матче этого противостояния больше ждут победы «Ромы» — коэффициент на ее победу составляет 2,30. В испанцев веры чуть меньше: их успех оценивается в 3,25, ничья — в 3,20. Веры в большое количество голов немного — тотал меньше 2,5 можно взять за 1,70.
Прогноз на матч «Рома» — «Атлетик»
«Рома» находится в прекрасной форме — 5 побед в 7 последних матчах. Особенно классно себя проявляет атака: забивают Шомуродов и Довбик, отлично создает моменты Дибала. Широкая ротация со стороны Раньери — состав меняется почти каждый матч — помогает футболистам не терять форму и подходить максимально готовыми к играм.
Римляне любят контролировать мяч, но не теряются, когда этим занимается соперник. Неизменная схема итальянцев 3−4−2−1 позволяет создавать плотность в обороне и растягивать соперника по флангам в атаке. Справится с этим сложно, тем более учитывая качество состава «волков» — не уходят без голов уже десять матчей подряд. К очередной игре «Рома» подходит с двумя травмированными футболистами. Отдых в последнем матче получили Довбик, Кристанте, Салемакерс, Хуммельс и Эль-Шаарави — возможно, ставка в игре с испанцами будет сделана именно на них.
«Атлетик» использует ротацию реже — Вальверде предпочитает доверять костяку лидеров, которые чаще всего его не подводят. Сейчас баски играют неровно, но результата добиваются — всего одно поражение за последние семь матчей, правда, и побед только три. Особняком стоит встреча с «Вальядолидом» в чемпионате, где «Атлетик» выиграл 7:1. Других всплесков результативности у команды не было.
Тяжелее всего в предстоящей игре «Атлетику» придется в обороне — лишь три сухие победы в последних 15 матчах. Зато у основного состава басков было время отдохнуть и подготовиться к новой игре — пять дней прошло с последнего матча. У Бильбао хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, поэтому команда Вальверде будет больше сил уделять Ла Лиге — она не была в главном еврокубке с сезона-2014/15.
Наш прогноз на матч: тотал больше 2 голов — за 1,67. Также за коэффициент повыше можно взять победу «Ромы» и тотал больше 1,5 голов — это стоит 3,20.
Статистические тренды в играх «Ромы» и «Атлетика»
|«Рома»
|«Атлетик»
|Лишь одно поражение в 10 последних матчах.
|В 7 из 10 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
|Забивает 10 матчей подряд.
|Пропускает во втором тайме три матча подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «ВсеПроСпорт» Александр Мостовой считает, что в матче будет результативная ничья: «Я бы не сказал, что “Рома” сейчас точно продлит свою серию побед. “Атлетик” — тяжелый и крепкий соперник, который явно намерен далеко пройти в этой ЛЕ. Но матч будет проходить в Риме, это плюс для хозяев поля. Думаю, в первом матче они все-таки не определят победителя — ничья 1:1 с коэффициентом 5,40».
Ставки на матч «Рома» — «Атлетик» 6 марта 2025 года
Тотал больше 2 — за 1,67.
Победа «Ромы» и тотал больше 1,5 — за 3,20.