Прогноз на матч «Интер» — «Фейеноорд» 11 марта 2025 года: Индзаги не даст голландцам забить

В Лиге чемпионов осталась одна команда, представляющая Италию — «Интер». В первом матче «нерадзурри» уверенно обыграли голландский «Фейеноорд», теперь осталось закрепить успех на домашнем поле и выйти в четвертьфинал главного еврокубка.
Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Фейеноорд»
У букмекеров нет сомнений в победе «Интера» на домашнем поле — коэффициент на его победу составляет 1,35. На «Фейеноорд» надежд мало: ничья оценивается в 5,40, успех голландцев — в 9,50. Голов в матче ждут достаточно — тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.
Прогноз на матч «Интер» — «Фейеноорд»
Незабитый пенальти в первом матче между «Интером» и «Фейеноордом» оставляет хоть какую-то интригу в этом противостоянии. Итальянская команда была лучше во всем: прессинг, создание моментов, реализация, контроль мяча. Если бы не хорошая игра голландского вратаря, то счет был бы совсем разгромным. В ответ «Фейеноорд» не смог предложить ничего кроме одного удара в перекладину. Сложно представить, что молодой и достаточно неопытный тренер ван Перси сможет переиграть Индзаги в ответном гостевом матче.
«Интер» не пропустил в 8 из 9 матчей этой Лиги чемпионов — всего один гол побывал в их воротах. При этом ван Перси установил антирекорд среди тренеров «Фейе» в 21-м веке: под его руководством команда не смогла забить ни разу за два первых матча. Теперь роттердамцам вновь играть с «нерадзурри». Кажется, черная полоса для легендарного нападающего затянется.
Индзаги заявил после прошлого матча, что «Интер» претендует на требл в этом сезоне. Позже итальянец поправил себя: он напомнил, что команда будет участвовать на клубном ЧМ, а значит, возможен квадрупл. Настрой специалиста передается всей команде. Состав уверен в своих силах, а проход в финал Лиги чемпионов два года назад дает необходимый опыт. Даже травма основного вратаря Зоммера не влияет на игру команды.
Вылет «Фейеноорда», кажется, уже случившейся историей. Вопрос в том, как голландцы проведут ответный матч. «Интер», скорее всего, будет спокойно контролировать мяч и играть аккуратно, а голландцы могут отрепетировать наработки нового тренера на сильном сопернике.
Наш прогноз на матч: «Фейеноорд» не забьет — за 1,90. Если есть желание рискнуть, то стоит поставить на то, что одна из команд не забьет и тотал меньше 2,5 голов — за 2,65.
Статистические тренды в играх «Интера» и «Фейеноорда»
|«Интер»
|«Фейеноорд»
|Не пропустил в 8 из 9 матчей Лиги чемпионов.
|4 из 6 последних голов пропустил в первом тайме.
|Не проигрывает в 7 домашних матчах подряд.
|В 6 из 8 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич нашел ставку с коэффициентом выше «двойки»: «В Лиге чемпионов “Интер” играет максимально сконцентрированно, максимально внимательно и мало что сопернику позволяет у своих ворот создать. Поэтому мой прогноз на этот матч — победа “Интера” всухую за 2,12».
Ставки на матч «Интер» — «Фейеноорд» 11 марта 2025 года
«Фейеноорд» не забьет — 1,90.
Одна из команд не забьет и тотал меньше 2,5 голов — 2,65.