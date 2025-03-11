Прогноз на матч «Интер» — «Фейеноорд» 11 марта 2025 года: Индзаги не даст голландцам забить

Незабитый пенальти в первом матче между «Интером» и «Фейеноордом» оставляет хоть какую-то интригу в этом противостоянии. Итальянская команда была лучше во всем: прессинг, создание моментов, реализация, контроль мяча. Если бы не хорошая игра голландского вратаря, то счет был бы совсем разгромным. В ответ «Фейеноорд» не смог предложить ничего кроме одного удара в перекладину. Сложно представить, что молодой и достаточно неопытный тренер ван Перси сможет переиграть Индзаги в ответном гостевом матче.