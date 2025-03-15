Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд 15 марта 2025 года: «быки» и «шмели» засушат игру

Хозяевами в матче выступит «РБ Лейпциг». В таблице Бундеслиги «быки» выше оппонентов на четыре строчки, но разница в очках у команд не настолько существенная. В последних матчах клуб из Лейпцига забуксовал — только две победы в 9 играх. При этом проблемы возникают чаще всего в атаке: не могли отличиться с «Фрайбургом», «Аугсбургом» и «Штурмом». Главный человек в креативе «быков» — Хави Симонс. Молодой голландец хорошо играет и в последних матчах, но результат приносить перестал — в 4 из 5 последних игр не набирал очки.