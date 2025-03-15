Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд 15 марта 2025 года: «быки» и «шмели» засушат игру

В этом сезоне о дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциге» приходится говорить в качестве середняков Бундеслиги, которые не претендуют на борьбу за титул. Если «шмелям» в нынешней форме будет тяжело зайти даже в еврокубковую зону, то «быки» находятся недалеко от зоны Лиги чемпионов.
Коэффициенты букмекеров на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд
Небольшое предпочтение букмекеры отдают «РБ Лейпцигу»: на его победу коэффициент составляет 2,35, на успех «Боруссии» — 2,80. Ничья оценивается в 3,65. Голов в предстоящем матче ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,60.
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» в этом сезоне продолжает перебирать главных тренеров. Бывший игрок Нури Шахин не удовлетворил амбиции клуба и отправился в отставку в январе этого года. В среднем он набирал с командой 1,48 очка за игру. На 11 дней возглавил команду Майк Тульберг — три матча без поражений и 2,33 балла за игру. Потом руководству Дортмунда удалось договориться о контракте с бывшим тренером «Баварии» Нико Ковачем. Ситуацию хорват сильно не улучшил — 1,56 очков набирал в среднем за прошедшие 9 матчей.
Лига чемпионов — последний турнир, где «Боруссия» может достичь хорошего результата. В том году «шмели» добрались до финала главного еврокубка, на днях прошли в четвертьфинал после победы над «Лиллем». При Коваче команда стала исходить из простого: понадежнее сыграть в обороне и попроще в атаке. Результат пока радует — одно поражение в 6 последних встречах.
Голы приносят навесы, забросы и стандарты — в этом команда сейчас хороша. В обороне тоже сбоев не происходит: больше одного гола «шмели» не пропускали уже 6 матчей, а три из них и вовсе засушили.
Хозяевами в матче выступит «РБ Лейпциг». В таблице Бундеслиги «быки» выше оппонентов на четыре строчки, но разница в очках у команд не настолько существенная. В последних матчах клуб из Лейпцига забуксовал — только две победы в 9 играх. При этом проблемы возникают чаще всего в атаке: не могли отличиться с «Фрайбургом», «Аугсбургом» и «Штурмом». Главный человек в креативе «быков» — Хави Симонс. Молодой голландец хорошо играет и в последних матчах, но результат приносить перестал — в 4 из 5 последних игр не набирал очки.
Наш прогноз: тотал меньше 3 — за 1,88. С коэффициентом побольше можно взять ставку «обе забьют — нет» — за 2,55.
Статистические тренды в играх «РБ Лейпцига» и «Боруссии» Дортмунд
|«РБ Лейпциг»
|«Боруссия» Дортмунд
|1 поражение в 8 последних домашних играх.
|Выиграла 4 из 5 последних гостевых матчей.
|В 6 из 8 последних игр не проходила ставка «обе забьют».
|В 6 из 8 последних игр не проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Гасилин уверен, что обе команды пропустят: «Я не поверю, что “Лейпциг” не забьет суперуставшей, много пропускающей “Боруссии” из Дортмунда. Но и так же я верю в гол Дортмунда, команда даже если проигрывает, то забивает. Поэтому я предлагаю поставить на обе забьют. В последних 3 очных встречах команды забивали друг другу».
Ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд 15 марта 2025 года
Тотал меньше 3 — 1,88.
«Обе забьют — нет» — 2,55.