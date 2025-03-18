Прогноз на матч «Вашингтон» — «Детройт» 19 марта 2025 года: Овечкин продолжит погоню за Гретцки

Складывается все максимально удачно и вокруг «Кэпиталс»: Карбери — основной претендент на звание лучшему тренеру НХЛ, журналисты продолжают хвалить клуб за неожиданное преображение, болельщики ходят на матчи и поддерживают капитана Овечкина в погоне за рекордом. При этом долгожданное достижение «великой восьмерки» (до рекорда Гретцки — 7 шайб) не давит ни на него самого, ни на его партнеров. С «Анахаймом» был показательный момент: Овечкин мог забивать в пустые ворота, но отдал пас белорусу Протасу на хет-трик.