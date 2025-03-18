Прогноз на матч «Вашингтон» — «Детройт» 19 марта 2025 года: Овечкин продолжит погоню за Гретцки

Команды подходят к матчу с разной турнирной ситуацией: «Вашингтон» давно закрепился на первой строчке Востока и вряд ли ее кому-то отдаст, а «Детройт» продолжает борьбу за попадание в плей-офф. В случае победы «Ред Уингс» сравняются по очкам с идущими на восьмом месте «Рейнджерс», так что с мотивацией у гостей проблем нет.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Детройт»
Букмекеры считают, что хозяева ближе к победе: коэффициент на итоговую победу «Вашингтона» составляет 1,52, на успех «Детройт» — 2,55. В большом количестве голов сомнений нет — тотал больше 5,5 стоит 1,67. На гол Александра Овечкина предлагают 1,80.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Детройт»
«Вашингтон» снова в отличной форме. После недавней серии поражений команда начала стабильно выигрывать — лишь одна неудача в 7 последних матчах. У «столичных», кажется, совсем нет проблем с мотивацией. Даже уверенное первое место на Востоке не расслабило хоккеистов, которые продолжают вытаскивать матчи со сложными соперниками.
Складывается все максимально удачно и вокруг «Кэпиталс»: Карбери — основной претендент на звание лучшему тренеру НХЛ, журналисты продолжают хвалить клуб за неожиданное преображение, болельщики ходят на матчи и поддерживают капитана Овечкина в погоне за рекордом. При этом долгожданное достижение «великой восьмерки» (до рекорда Гретцки — 7 шайб) не давит ни на него самого, ни на его партнеров. С «Анахаймом» был показательный момент: Овечкин мог забивать в пустые ворота, но отдал пас белорусу Протасу на хет-трик.
Противостоять столичной команде будет «Детройт». Клуб борется за попадание в плей-офф, но делает это слишком неуверенно — недавняя шестиматчевая серия поражений отбросила «Ред Уингс» вниз. Отставание остается небольшим — всего два очка от восьмого места при игре в запасе.
Состав у «крыльев» достойный — по именам они почти не уступают оппоненту. Вернулся в клуб уверенный в себе вратарь Мразек, который уже успел провести матч на ноль с «Вегасом». Патрик Кейн продолжает временами творить магию — пять очков в матче с «Баффало». Играет за «Детройт» российский бомбардир Тарасенко, игрок сборной США Ларкин, молодые звезды Рэймонд, Зайдер и Дебринкэт. Клуб вполне может навязать борьбу «Кэпс» и доставить им проблемы.
Наш прогноз: «Вашингтон» не проиграет в основное время и общий тотал больше 4,5 — за 1,80. Если есть желание поставить на коэффициент побольше, то можно взять победу «Детройта» в первом периоде с форой 0 — за 2,25.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Детройта»
|«Вашингтон»
|«Детройт»
|6 побед в 7 последних матчах.
|Проиграл 7 из 9 последних матчей.
|Общий тотал больше 5,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
|В 5 из 7 последних матчей не забивал больше 2,5 голов.
Ставки на матч «Вашингтон» — «Детройт» 19 марта 2025 года
«Вашингтон» не проиграет в основное время и общий тотал больше 4,5 — 1,80.
Победа «Детройта» в первом периоде с форой 0 — 2,25.