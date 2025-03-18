Прогноз на матч Россия — Гренада 19 марта 2025 года: Дзюба побьет еще один рекорд

Сборная России открывает сезон товарищеских матчей в 2025 году с игры против Гренады. Отношение к встрече противоречивое, как со стороны болельщиков, так и со стороны бывших футболистов, но на результат это повлиять не должно. Главное событие — первый вызов Артема Дзюбы в сборную России с 2021 года.
Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Гренада
Букмекеры отказались от линии на чистую победу России из-за слишком очевидного исхода. Победа России с форой −6,5 стоит 2,00. Тотал больше 6,5 оценивают в 1,85, меньше — в 2,00.
Прогноз на матч Россия — Гренада
Главный тренер сборной Валерий Карпин перед возобновлением РПЛ отказался от совмещения двух должностей и покинул пост в «Ростове». Теперь специалист отвечает только за комплектование состава и игру национальной команды. Стоит ли ждать изменений в игре сборной России непонятно, но результаты в последних встречах сомневаться в Карпине не позволяли — 5 побед подряд с общим счетом 26:0.
На этот раз в национальную команду вызван нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Его возвращение много обсуждалось: журналисты говорили о затяжном конфликте игрока с тренером. Однако форма форварда в матчах за тольяттинский клуб не оставила шансов Карпину. Лучший бомбардир в истории нашего футбола снова сыграет за сборную России. У Дзюбы будет шанс установить новый рекорд — сейчас у него и Александра Кержакова по 30 голов за национальную команду.
В предстоящем матче у России не должно возникнуть трудностей. Проблем с мотивацией тоже ждать не стоит — перед игрой ожидается церемония с гимном. При Карпине игроки не выключаются до конца матча и будут забивать много — с Брунеем было 11:0. Тем более по играм за сборную наверняка соскучились и сами футболисты, последний матч прошел четыре месяца назад.
Наш прогноз: победа России с форой −6,5 за 2,00. Если есть желание рискнуть, предлагаем ставку на то, что в матче будет хоть один пенальти — за 2,75. Еще один вариант связан с Дзюбой: гол и пас от Артема за 2,05. Форвард «Акрона» хорош в подыгрыше и любит не только забивать, но и создавать голевые моменты.
Статистические тренды в играх России и Гренады
|Россия
|Гренада
|9 матчей без поражений подряд.
|Забивала в 3 из 4 последних матчей.
|Тотал меньше 6,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
|Тотал меньше 6,5 проходил в 5 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Бывший игрок сборной Дмитрий Хлестов считает, что национальная команда забьет не так много голов, как от нее ждут: «Я думаю, что наши ребята со счетом 5:0 выиграют. Забьет ли Дзюба? Думаю, конечно, должен забить. В целом же, если соперник намного слабее тебя, то таким командам не хочется слишком много забивать. Чтобы их просто не обидеть. Голы надо копить на другие матчи».
Ставки на матч Россия — Гренада 19 марта 2025 года
Победа России с форой −6,5 — 2,00.
Будет пенальти — 2,75.
Гол + пас Дзюбы — 2,05.