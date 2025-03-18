Прогноз на матч Россия — Гренада 19 марта 2025 года: Дзюба побьет еще один рекорд

Бывший игрок сборной Дмитрий Хлестов считает, что национальная команда забьет не так много голов, как от нее ждут: «Я думаю, что наши ребята со счетом 5:0 выиграют. Забьет ли Дзюба? Думаю, конечно, должен забить. В целом же, если соперник намного слабее тебя, то таким командам не хочется слишком много забивать. Чтобы их просто не обидеть. Голы надо копить на другие матчи».