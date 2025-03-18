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Прогноз на матч Россия — Гренада 19 марта 2025 года: Дзюба побьет еще один рекорд

Сборная России сыграет первый матч в 2025 году с Гренадой.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Сборная России открывает сезон товарищеских матчей в 2025 году с игры против Гренады. Отношение к встрече противоречивое, как со стороны болельщиков, так и со стороны бывших футболистов, но на результат это повлиять не должно. Главное событие — первый вызов Артема Дзюбы в сборную России с 2021 года.

Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Гренада

Букмекеры отказались от линии на чистую победу России из-за слишком очевидного исхода. Победа России с форой −6,5 стоит 2,00. Тотал больше 6,5 оценивают в 1,85, меньше — в 2,00.

Прогноз на матч Россия — Гренада

Главный тренер сборной Валерий Карпин перед возобновлением РПЛ отказался от совмещения двух должностей и покинул пост в «Ростове». Теперь специалист отвечает только за комплектование состава и игру национальной команды. Стоит ли ждать изменений в игре сборной России непонятно, но результаты в последних встречах сомневаться в Карпине не позволяли — 5 побед подряд с общим счетом 26:0.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
19.03.2025, 20:00
Россия
-
Гренада
-

На этот раз в национальную команду вызван нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Его возвращение много обсуждалось: журналисты говорили о затяжном конфликте игрока с тренером. Однако форма форварда в матчах за тольяттинский клуб не оставила шансов Карпину. Лучший бомбардир в истории нашего футбола снова сыграет за сборную России. У Дзюбы будет шанс установить новый рекорд — сейчас у него и Александра Кержакова по 30 голов за национальную команду.

В предстоящем матче у России не должно возникнуть трудностей. Проблем с мотивацией тоже ждать не стоит — перед игрой ожидается церемония с гимном. При Карпине игроки не выключаются до конца матча и будут забивать много — с Брунеем было 11:0. Тем более по играм за сборную наверняка соскучились и сами футболисты, последний матч прошел четыре месяца назад.

Наш прогноз: победа России с форой −6,5 за 2,00. Если есть желание рискнуть, предлагаем ставку на то, что в матче будет хоть один пенальти — за 2,75. Еще один вариант связан с Дзюбой: гол и пас от Артема за 2,05. Форвард «Акрона» хорош в подыгрыше и любит не только забивать, но и создавать голевые моменты.

Статистические тренды в играх России и Гренады

Россия
Гренада
9 матчей без поражений подряд.
Забивала в 3 из 4 последних матчей.
Тотал меньше 6,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
Тотал меньше 6,5 проходил в 5 последних матчах.

Мнение эксперта: шансы на победу

Бывший игрок сборной Дмитрий Хлестов считает, что национальная команда забьет не так много голов, как от нее ждут: «Я думаю, что наши ребята со счетом 5:0 выиграют. Забьет ли Дзюба? Думаю, конечно, должен забить. В целом же, если соперник намного слабее тебя, то таким командам не хочется слишком много забивать. Чтобы их просто не обидеть. Голы надо копить на другие матчи».

Ставки на матч Россия — Гренада 19 марта 2025 года

Победа России с форой −6,5 — 2,00.

Будет пенальти — 2,75.

Гол + пас Дзюбы — 2,05.