Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард» 26 марта 2025 года: начало серии будет осторожным

Окончание сезона от «Авангарда» настраивает на серьезную борьбу в первом раунде. Клуб выдал серию из 12 побед подряд, но даже поражения в концовке не изменили отношения к форме омичей. Команда выглядит уверенной в себе и готова прибавлять по ходу матчей, если что-то идет не так. Нельзя закрывать глаза на звездный состав: бомбардир Буше, опытный Окулов, Якупов на пике формы и неплохой вратарь Серебряков, который умеет забирать игры в одиночку, если ловит кураж. Также к концу сезона вернулся лидер прошлогоднего «Авангарда» Владимир Ткачев, лечившийся весь сезон от травмы, и набрал очки в каждом своем матче.