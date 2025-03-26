Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард» 26 марта 2025 года: начало серии будет осторожным

«Металлург» и «Авангард» будут противостоять друг другу в первом раунде Кубка Гагарина. Соперничество этих коллективов уже назвали «парой смерти». Магнитогорцы заняли третье место в Восточной конференции, омичи — шестое.
Коэффициенты букмекеров на матч «Металлург» — «Авангард»
Букмекеры с трудом отдают предпочтение в первом матче противостояния хозяевам: коэффициент на итоговую победу «Металлурга» составляет 1,78, на «Авангард» — 2,03. Результативной игры от команд ждать не стоит — тотал меньше 5,5 можно взять за 1,55.
Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард»
Противостояние «Металлурга» и «Авангарда» в первом раунде Кубка Гагарина станет наиболее равным и непредсказуемым. Клубы не сошлись бы так рано, если не ошибки руководства омичей в начале сезона. Однако к зиме в команде начались масштабные перестановке — пригласили иностранного тренера и провели масштабную закупку. После этого «ястребы» заиграли на достойном уровне и начали подниматься на вершину конференции, но времени на это не хватило.
Окончание сезона от «Авангарда» настраивает на серьезную борьбу в первом раунде. Клуб выдал серию из 12 побед подряд, но даже поражения в концовке не изменили отношения к форме омичей. Команда выглядит уверенной в себе и готова прибавлять по ходу матчей, если что-то идет не так. Нельзя закрывать глаза на звездный состав: бомбардир Буше, опытный Окулов, Якупов на пике формы и неплохой вратарь Серебряков, который умеет забирать игры в одиночку, если ловит кураж. Также к концу сезона вернулся лидер прошлогоднего «Авангарда» Владимир Ткачев, лечившийся весь сезон от травмы, и набрал очки в каждом своем матче.
Стоит отметить тренера омичей Ги Буше. У специалиста есть опыт работы в НХЛ, где все отмечали его оборонительный стиль. Однако в КХЛ Буше пока не показывает знаменитые «автобусы» и «заборы». Скорее всего, в матчах на вылет мы сможем увидеть от него нечто подобное. Канадец назвал серию с действующим чемпионом привилегией и спокойно готовит команду. Игроки нервозности тоже не поддаются и говорят о серьезном настрое.
В «Металлурге» облик чемпионской команды стал проявляться в самый нужный момент — к концу регулярного чемпионата. В плей-офф коллектив из Магнитогорска заходит с восемью победами в десяти последних встречах. Однако уверенности в прошлогодней форме пока нет. В первую очередь это связано с состоянием лидеров: ключевой нападающий Юров недавно был прооперирован и еще далек от лучших кондиций. Также провалил последние матчи вратарь Набоков, а он был важнейшим фактором в победном плей-офф. Голкипер был заменен в двух последних встречах чемпионата.
Тренеру Разину с учетом всего этого придется играть вторым номером и большую часть матча обороняться. В таком стиле удалось четырежды подряд обыграть «Локомотив» в финале прошлого Кубка Гагарина. Есть ли шансы добиться результата в такой манере игры сейчас, есть сомнения.
Наш прогноз: тотал меньше 5 за 1,75. Также можно рискнуть сильнее и поставить на победу любой из команд с преимуществом в одну шайбу — за 3,25. Оба клуба сыграют аккуратно, а решит все исполнительское мастерство и один точный бросок.
Статистические тренды в играх «Металлурга» и «Авангарда»
|«Металлург»
|«Авангард»
|Пять последних матчей с «Авангардом» закончились с разницей в одну шайбу.
|В 4 из 5 последних матчей проходил тотал больше 5,5.
|Выиграл 8 из 10 последних матчей.
|Выиграл 13 из 15 последних игр.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Лысенков не берется предсказать победителя первого матча: «Посмотрите последние четыре игры — две из них завершились с “низовым” счетом. В воротах ожидается либо Набоков против Серебрякова, либо, если Серебрякова заменит Бердин, то он, как правило, пропускает очень мало. Поэтому смело можно брать “низовой” матч. Коэффициенты позволяют рассмотреть вариант с ТМ 4,5. Можно даже рискнуть и взять меньше 3,5 шайбы, но это уже более рискованный вариант».
Ставки на матч «Металлург» — «Авангард» 26 марта 2025 года
Тотал меньше 5 — 1,75.
Победа любой команды с преимуществом в одну шайбу — 3,25.