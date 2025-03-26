Матч «Барселона» — «Осасуна» 27 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Обе команды были против проведения матча в эту дату, так как календарь не позволяет игрокам восстановиться — до следующей игры пройдет меньше 72 часов. В случае «Барселоны» ситуация ухудшается еще и играми сборных, в которых участвует большая часть каталонцев. В результате тренеру Флику придется обходиться в матче без нескольких лидеров, а на остальных надеяться не до конца, так как они не будут полностью готовы.