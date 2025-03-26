Матч «Барселона» — «Осасуна» 27 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» должен был пройти еще 8 марта. Однако в тот день скончался врач каталонцев, из-за чего решили перенести игру на другое время. Возможность для проведения встречи появилась сейчас.
Обе команды были против проведения матча в эту дату, так как календарь не позволяет игрокам восстановиться — до следующей игры пройдет меньше 72 часов. В случае «Барселоны» ситуация ухудшается еще и играми сборных, в которых участвует большая часть каталонцев. В результате тренеру Флику придется обходиться в матче без нескольких лидеров, а на остальных надеяться не до конца, так как они не будут полностью готовы.
Когда и во сколько начало матча
Матч начнется 27 марта в 23:00 по московскому времени.
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Известен ли состав команд
Стартовые составы команд опубликуют за час до стартового свистка. Однако ориентировочные заявки выглядят так.
Барселона
Вратарь: Шченсны.
Защита: Кунде, Гарсия, Мартинес, Бальде.
Полузащита: Де Йонг, Педри, Ольмо.
Нападение: Ямаль, Левандовски, Фермин.
Пропустят матч: Кубарси, Касадо, Араухо, Рафинья, тер Стеген, Берналь, Кристенсен.
Осасуна
Вратарь: Эррера.
Защита: Аресо, Бойомо, Катена, Крус.
Полузащита: Монкайола, Торро, Ибаньес.
Нападение: Гарсия, Будимир, Орос.
Где проходит футбольный матч
Из-за ремонта домашней арены «Барселона» проводит матчи на Олимпийском стадионе. Игра с «Осасуной» 27 марта пройдет на нем.