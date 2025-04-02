Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» 2 апреля 2025 года: последний танец Ларионова

«Локомотив» пока не проигрывает в серии с «Торпедо». Как бы нижегородцы ни сопротивлялись, победить не получается. Счет в серии дошел до 3−0. Еще одно поражение отправит команду Ларионова в отпуск.
Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Локомотив»
Букмекеры ставят на завершение серии и отдают предпочтение гостям в четвертой встрече: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,40, на «Торпедо» — 3,00. Голов от игры не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,43.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив»
«Торпедо» перестроилось после первого матча серии — тогда нижегородцы плохо играли в обороне и почти ничего не создавали в атаке. Во второй встрече команда Ларионова прибавила и своей зоне, и в чужой. «Торпедо» долго держало интригу в матче, но все же пропустило в пустые ворота и проиграло 0:2.
Первый матч в Нижнем Новгороде показал резерв команды — им оказалась игра в большинстве. Впервые в серии «Торпедо» повело в счете по ходу встречи, но продлилось это не больше трех минут. Достаточно было «Локомотиву» прибавить, как нижегородцы пропускали. Так случилось и после второй шайбы хозяев — на шайбу Войнова ярославцы ответили через 16 секунд и больше не упускали преимущество.
«Торпедо» в этой серии показывает свой максимум — клуб выступает лучше ожиданий, но ничего не может поделать с «Локомотивом». Кажется, дело не только в составе, который уступает оппонентам. Главный тренер Ларионов перестал развивать команду — после прорывного первого сезона (проход во второй раунд) команда перестала расти. В прошлом году «Торпедо» вылетело в первом раунде со счетом 1−4, в этом рискуют закончить с 0−4. Перспективы главного тренера в такой ситуации будут туманными — все больше источников сообщает об отставке Ларионова в случае вылета в первом раунде плей-офф.
Еще больше давит на руководство переезд «Торпедо» на новую арену в следующем сезоне. Мест для болельщиков станет больше, а с такими результатами заполнять трибуны будет сложно. Возможно, четвертый матч с «железнодорожниками» закроет период Ларионова в клубе и эпоху стадиона «Нагорный».
«Локомотив» отлично готов к противостоянию и легко меняет встречу в нужном направлении — может прибавлять по ходу матча и отдавать инициативу сопернику. С голами у коллектива Никитина проблем нет, а оборона традиционно не подводит. «Железнодорожники» не привыкли добивать соперника и спокойно чувствуют себя при минимальном преимуществе в счете.
Наш прогноз: победа «Локомотива» в основное время — 1,75. Если хочется рискнуть, предлагаем ставку на победу «Локомотива» и общий тотал больше 4,5 — за 2,65.
Статистические тренды в играх «Торпедо» и «Локомотива»
|«Торпедо»
|«Локомотив»
|9 поражений в 10 последних играх.
|Обыгрывает «Торпедо» четыре матча подряд.
|Только в 1 из 5 последних матчей с «Локомотивом» прошел тотал больше 5,5.
|8 побед в 10 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин ждет победы гостей в малорезультативном матче: «Сегодня серия должна завершиться. “Локомотив” спокойно, без лишнего напряжения сил возьмет четвертую победу, причем сильно удивимся, если в последнем матче сезона болельщики “Торпедо” увидят больше 5 заброшенных шайб».
Ставки на матч «Торпедо» — «Локомотив» 2 апреля 2025 года
Победа «Локомотива» — 1,75.
Победа «Локомотива» и общий тотал больше 4,5 — 2,65.