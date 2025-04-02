Прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» 2 апреля 2025 года: последний танец Ларионова

«Торпедо» в этой серии показывает свой максимум — клуб выступает лучше ожиданий, но ничего не может поделать с «Локомотивом». Кажется, дело не только в составе, который уступает оппонентам. Главный тренер Ларионов перестал развивать команду — после прорывного первого сезона (проход во второй раунд) команда перестала расти. В прошлом году «Торпедо» вылетело в первом раунде со счетом 1−4, в этом рискуют закончить с 0−4. Перспективы главного тренера в такой ситуации будут туманными — все больше источников сообщает об отставке Ларионова в случае вылета в первом раунде плей-офф.