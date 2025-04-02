Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва 2 апреля 2025 года: Ротенберг затянет Кудашова в голевую перестрелку

На новый уровень вышла и борьба тренеров. Ротенберг давил на оппонента и обвинял его в броске бутылки на лед — обращался к судьям во время игры и к журналистам после нее. Кудашов пытался реагировать спокойно, но вынужден был оправдываться. Повторы после матча показали, что Алексей Николаевич ни в чем не виноват, но осадок точно остался. По крайней мере, на это указал капитан «Динамо» Ожиганов. Защитник пообещал играть в следующем матче с удвоенной силой, чтобы заступиться за тренера.