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Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва 2 апреля 2025 года: Ротенберг затянет Кудашова в голевую перестрелку

Московское «Динамо» проведет второй матч в Санкт-Петербурге против СКА при счете в серии 2−1 в пользу столичной команды.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Питерская команда, наконец, победила в серии с московским «Динамо». При равенстве клубов такой исход был, кажется, неизбежным. Теперь армейцам предстоит еще один домашний матч при счете 1−2 в противостоянии до четырех побед.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Динамо» Москва

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в предстоящей игре: коэффициент на итоговую победу СКА составляет 1,73, на «Динамо» — 2,10. Голевой феерии от встречи особо не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,75.

Прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва

Важную роль в победе СКА сыграл капитан Никишин, который пропустил первые две игры из-за травмы. Без него у звездного клуба не клеилось большинство и не получалось регулярно создавать моменты при позиционных атаках. В начале серии армейцы почти не использовали броски от синей линии — Никишин вернул этот компонент и заставил защиту москвичей нервничать. Результатом стали пять заброшенных шайб — за последние 4 очные встречи СКА не забивал больше гола.

Равной была игра и в первых двух встречах, но «Динамо» побеждало благодаря большинству и игре вратаря. Одно удаление удалось реализовать и в этот раз, но ключевую попытку бело-голубые провалили: столичная команда имела четыре минуты большинства в конце встречи, но так и не забила. Армейцы же отправили шайбу в пустые ворота в меньшинстве и укрепили преимущество.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
1/8 финала, 2.04.2025, 19:00
СКА
-
Динамо М
-

На новый уровень вышла и борьба тренеров. Ротенберг давил на оппонента и обвинял его в броске бутылки на лед — обращался к судьям во время игры и к журналистам после нее. Кудашов пытался реагировать спокойно, но вынужден был оправдываться. Повторы после матча показали, что Алексей Николаевич ни в чем не виноват, но осадок точно остался. По крайней мере, на это указал капитан «Динамо» Ожиганов. Защитник пообещал играть в следующем матче с удвоенной силой, чтобы заступиться за тренера.

Обе команды хорошо готовы к серии и выдают равные матчи. Однако у СКА еще есть резерв для усиления — вот-вот должен вернуться опытный нападающий Плотников. В регулярном чемпионате его связка с Кузнецовым и Демидовым выглядела убойно. Возможно, тренерский штаб армейцев вновь вернется к этому сочетанию.

Наш прогноз: победа СКА в первом периоде с форой 0 — за 1,73. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что СКА не проиграет и общий тотал будет больше 4,5 — за 2,30.

Статистические тренды в играх СКА и «Динамо» Москва

СКА
«Динамо»
В 4 из 5 последних матчей не проигрывает первый период.
В 4 из 5 последних матчей против СКА проходил тотал меньше 4,5.
Не пропускает больше трех шайб от «Динамо» 6 игр подряд.
Проиграло СКА в основное время только раз в 9 матчах этого сезона.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Анатолий Емелин ставит на СКА и результативный матч: «Добытая на зубах победа вдохновит армейцев еще сильнее. А вот у бело-голубых начнутся нервы. СКА выглядит фаворитом четвертого матча. К тому же все прекрасно понимают, как важно забрать эту домашнюю игру. Советовал бы ставить на хозяев. И на продолжение голевой перестрелки — шесть на двоих или даже больше».

Ставки на матч СКА — «Динамо» Москва 2 апреля 2025 года

Победа СКА в первом периоде с форой 0 — 1,73.

СКА не проиграет и общий тотал больше 4,5 — 2,30.