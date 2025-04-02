Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» 3 апреля 2025 года: сложный тест для Овечкина

Эксперт Sport24 Дмитрий Ерыкалов ставит на победу «Каролины» в основное время: «В ноябре сильнее были “ураганы”, хотя именно тогда Овечкин забил Кочеткову. Ответили ему Орлов и Свечников, каждый — по голу. А в декабре команда Овечкина взяла верх без Овечкина, который на тот момент был травмирован. Теперь очередь выигрывать “ураганов”, да и выглядят они на данный момент убедительнее».