​Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» 2 апреля 2025 года: шоу продолжается

«Атлетико» подошел к ключевому отрезку сезона не в лучшей форме: в Лиге чемпионов команда Симеоне драматично уступила «Реалу» в серии пенальти, а в Ла Лиге набрала лишь одно очко в 3 последних турах. Серия неудач могла ударить по уверенности мадридцев. Две недели назад «Атлетико» проиграл «Барсе» в чемпионате хотя вел 2:0. А в субботу упустил два очка с «Эспаньолом» (1:1). Но кубковый характер мадридцев оставляет им шансы в противостоянии с грозными каталонцами.