​Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» 2 апреля 2025 года: шоу продолжается

Первая игра между «Барселоной» и «Атлетико» завершилась зрелищной ничьей 4:4, оставив интригу на ответный полуфинал Кубка Испании. Для мадридцев это, возможно, решающий матч сезона — единственная возможность побороться за трофей. Каталонская машина при этом набрала ход и останавливаться не собирается.
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Барселона»
Букмекеры оценивают шансы команд так: на победу «Барселоны» в основное время дают коэффициент 2,32, на успех «Атлетико» — 3,20, а ничейный результат оценивается в 3,60. На тотал больше 2,5 предлагают 1,67. В голах от обеих команд сомнений еще меньше: на «обе забьют» можно поставить за 1,49.
Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона»
«Атлетико» подошел к ключевому отрезку сезона не в лучшей форме: в Лиге чемпионов команда Симеоне драматично уступила «Реалу» в серии пенальти, а в Ла Лиге набрала лишь одно очко в 3 последних турах. Серия неудач могла ударить по уверенности мадридцев. Две недели назад «Атлетико» проиграл «Барсе» в чемпионате хотя вел 2:0. А в субботу упустил два очка с «Эспаньолом» (1:1). Но кубковый характер мадридцев оставляет им шансы в противостоянии с грозными каталонцами.
«Барселона» проводит чудо-сезон, в 2025-м она практически не теряет очки. Каталонцы не просто побеждают, а действуют ярко и агрессивно, они забили 19 мячей за шесть последних матчей. Только что сине-гранатовые разобрались с «Жироной» (4:1) даже без Рафиньи. Левандовски и Ямаль справились и без третьего товарища по атаке.
В последних очных встречах в Мадриде перевес за «Барселоной» — три победы подряд. Все говорит в пользу гостей, которые сейчас выглядят мощнее и стабильнее. Наш прогноз: победа «Барселоны» с форой −1 за 3,30 и тотал больше 3 за 2,00.
Статистические тренды в играх «Атлетико» и «Барселоны»
|«Атлетико»
|«Барселона»
|Лишь 1 победа за 5 последних матчей.
|Выиграла 6 матчей подряд.
|В 4 из 5 последних матчей проходила ставка «обе забьют».
|В 4 из 5 последних игр прошел тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич ставит на ничью в основное время: «С атакой у “Барсы” все в порядке, да и оборона выглядит стабильно. Но “Атлетико” — это команда, которая умеет играть на результат. Поэтому фаворита я не вижу. Мой прогноз: основное время завершится вничью. Коэффициент — 3,55. Думаю, нас ждет дополнительное время, а дальше игра может качнуться в любую сторону».
Ставки на матч «Атлетико» — «Барселона» 2 апреля 2025 года
Победа «Барселоны» с форой −1 за 3,30.
Тотал больше 3 за 2,00.