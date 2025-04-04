Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА 4 апреля 2025 года: поражение в 4-й игре прибьет гостей

«Динамо» и СКА показали один из самых ярких матчей этого плей-офф в прошлой встрече. Во втором овертайме сильнее оказались москвичи и довели счет в серии до 3−1 в свою пользу. Питерцы оказались в шаге от вылета и сделают в следующей игре все, чтобы сезон не заканчивался.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — СКА
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в предстоящей встрече: коэффициент на итоговую победу «Динамо» составляет 1,72, на СКА — 2,10. От игры на этот раз не особо ждут большого количества голов — тотал меньше 5,5 стоит 1,75.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА
«Динамо» и СКА показывают равный хоккей в этой серии. Итоговый результат складывается из мелочей, но ход игры не позволяет ни одной из команд чувствовать себя уверенно. Ключевым аспектом остается игра в большинстве — шесть раз в этой серии игроки реализовывали лишнего и дважды отличались в меньшинстве.
Сильнее дисциплина подводит питерцев. Последний матч армейцы упустили во многом из-за глупых удалений. Антигероем встречи стал нападающий Кузнецов, который вступал в постоянные стычки после остановок, удалился, а в итоге покинул игру из-за повреждения. После его ухода СКА забил дважды и перевел матч в овертайм.
Неизвестно, будет ли звездный форвард принимать участие в предстоящей игре. В любом случае, его потеря не должна навредить команде. У армейцев, наконец, пошли голы — забросили 9 шайб за два последних матча. При этом оборона продолжает страдать. Заканчивал прошлую встречу вратарь Плешков, который впервые появился в этой серии. Молодой голкипер отлично провел свой отрезок и много раз выручил команду. Однако СКА продолжает позволять сопернику совершать опасные атаки с ходу.
Овертаймы в плей-офф важны с точки зрения психологии. Прошлый матч был, наверное, ключевым в серии для армейцев. Отмененный гол и поражение во втором дополнительном периоде может надломить команду с берегов Невы. Москвичи же будут чувствовать себя уверенно — им все удается, а также есть шансы на ошибку. Психологически столичная команда лучше готова, чем в прошлые сезоны. Бело-голубые чувствуют игру: не боятся терпеть у своих ворот и размениваться опасными выпадами в открытом хоккее.
Важный вклад в успех вносит молодой вратарь «Динамо» Моторыгин, который проводит дебютный плей-офф в статусе первого номера. Игроки и тренерский штаб не сомневаются в голкипере, а тот показывает уверенную игру и не дает шансов более опытному Подъяпольскому.
Наш прогноз: итоговая победа «Динамо» — за 1,73. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что москвичи выиграют хотя бы 2 периода — за 2,90.
Статистические тренды в играх «Динамо» Москва и СКА
|«Динамо»
|СКА
|Обыграло СКА в 8 из 10 матчах этого сезона.
|Забивал первым в 3 последних играх с «Динамо».
|Не выигрывает у СКА второй период 5 матчей подряд.
|5 поражений в 7 последних встречах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Павел Лысенков ставит на голы в 5-м матче серии: «Сложно предсказать, кто выиграет. Видите, опять начали плыть вратари у СКА, так что у “Динамо” появляется больше возможностей. Мой прогноз — тотал больше 5,5. Я жду искрометный хоккей, это очень веселая серия, из которой, к сожалению, выйдет только одна команда».
Ставки на матч «Динамо» Москва — СКА 4 апреля 2025 года
Итоговая победа «Динамо» — 1,73.
«Динамо» выиграет хотя бы 2 периода — 2,90.