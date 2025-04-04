Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА 4 апреля 2025 года: поражение в 4-й игре прибьет гостей

Овертаймы в плей-офф важны с точки зрения психологии. Прошлый матч был, наверное, ключевым в серии для армейцев. Отмененный гол и поражение во втором дополнительном периоде может надломить команду с берегов Невы. Москвичи же будут чувствовать себя уверенно — им все удается, а также есть шансы на ошибку. Психологически столичная команда лучше готова, чем в прошлые сезоны. Бело-голубые чувствуют игру: не боятся терпеть у своих ворот и размениваться опасными выпадами в открытом хоккее.