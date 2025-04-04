Матч «Краснодар» — «Акрон» 5 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Краснодар» набрал отличную форму и подходит к игре с «Акроном» после серии из трех побед. В прошлом туре команда уверенно разобралась с «Факелом», забив пять безответных мячей. Осенью «быки» уже громили тольяттинцев — 5:2, и сейчас они постараются подтвердить класс. «Акрон» занимает девятое место и еще не гарантировал себе спокойную концовку сезона — отрыв от зоны стыков составляет 6 очков. Подопечные Тедеева проиграли два последних матча чемпионата и в субботу попытаются дать бой лидеру, чтобы укрепить позиции в середине таблицы.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Акрон» покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 5 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Краснодар»
Вратарь: Агкацев.
Защитники: Гонсалес, Кайо, Диего Коста, Оласа.
Полузащитники: Черников, Кривцов, Батчи, Сперцян, Са.
Нападающий: Кордоба.
Матч пропустит Ленини (перебор желтых карточек).
«Акрон»
Вратарь: Васютин.
Защитники: Савичев, Эсковал, Неделчару, Бокоев.
Полузащитники: Кузьмин, Джурасович, Лончар.
Нападающие: Бакаев, Дзюба, Данилин.
Форвард Беншимол не сыграет из-за травмы.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.