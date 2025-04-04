Матч «Краснодар» — «Акрон» 5 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Краснодар» набрал отличную форму и подходит к игре с «Акроном» после серии из трех побед. В прошлом туре команда уверенно разобралась с «Факелом», забив пять безответных мячей. Осенью «быки» уже громили тольяттинцев — 5:2, и сейчас они постараются подтвердить класс. «Акрон» занимает девятое место и еще не гарантировал себе спокойную концовку сезона — отрыв от зоны стыков составляет 6 очков. Подопечные Тедеева проиграли два последних матча чемпионата и в субботу попытаются дать бой лидеру, чтобы укрепить позиции в середине таблицы.