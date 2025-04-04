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Матч «Краснодар» — «Акрон» 5 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Краснодар» принимает «Акрон» в 23-м туре чемпионата России.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» набрал отличную форму и подходит к игре с «Акроном» после серии из трех побед. В прошлом туре команда уверенно разобралась с «Факелом», забив пять безответных мячей. Осенью «быки» уже громили тольяттинцев — 5:2, и сейчас они постараются подтвердить класс. «Акрон» занимает девятое место и еще не гарантировал себе спокойную концовку сезона — отрыв от зоны стыков составляет 6 очков. Подопечные Тедеева проиграли два последних матча чемпионата и в субботу попытаются дать бой лидеру, чтобы укрепить позиции в середине таблицы.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Акрон» покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 5 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Краснодар»

Вратарь: Агкацев.

Защитники: Гонсалес, Кайо, Диего Коста, Оласа.

Полузащитники: Черников, Кривцов, Батчи, Сперцян, Са.

Нападающий: Кордоба.

Матч пропустит Ленини (перебор желтых карточек).

«Акрон»

Вратарь: Васютин.

Защитники: Савичев, Эсковал, Неделчару, Бокоев.

Полузащитники: Кузьмин, Джурасович, Лончар.

Нападающие: Бакаев, Дзюба, Данилин.

Форвард Беншимол не сыграет из-за травмы.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков.