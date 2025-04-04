Прогноз на матч «Вашингтон» — «Чикаго» 5 апреля 2025 года: Овечкин догонит Гретцки

Этот сезон «ястребы» просто доигрывают. Если в атаке у «Чикаго» случаются хорошие игры, то в защите команда выглядит совсем беспомощно — 32 пропущенные шайбы за десять последних встреч. При этом выиграть удалось лишь однажды за это время. На этот матч лично приедет Гретцки, который будет ждать голов от Овечкина. Надеемся на них и мы.