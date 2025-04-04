Прогноз на матч «Вашингтон» — «Чикаго» 5 апреля 2025 года: Овечкин догонит Гретцки

«Вашингтон» возвращается домой после неудачного матча с «Каролиной». Дела «столичных» в последнее время идут плохо — 4 поражения в 5 последних встречах. Однако игра с «Чикаго» даст шанс исправить ситуацию: «ястребы» идут предпоследними в лиге и выглядят явными аутсайдерами в этой встрече.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Чикаго»
У букмекеров мало сомнений в успехе хозяев: коэффициент на итоговую победу «Вашингтона» составляет 1,23, на «Чикаго» — 4,30. Матч будет результативным — тотал больше 5,5 стоит всего 1,55.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Чикаго»
«Вашингтон» попал в небольшой кризис в последних матчах. Причин на это несколько. У столичной команды был тяжелый календарь — встречи стояли достаточно плотно, а играть пришлось с сильными «Каролиной», «Миннесотой» и «Виннипегом». К тому же задачу на регулярный сезон клуб выполнил — уверенно попал в плей-офф и сделал это первым на Востоке.
На оставшиеся семь матчей чемпионата у «Кэпиталс» осталось только две цели: хорошо подготовиться к плей-офф и помочь Овечкину побить вечный рекорд НХЛ по голам. Насколько хорошо коллектив справляется с первой задачей, оценить получится только по выступлению в Кубке Стэнли. При этом нет сомнений, что Овечкин превзойдет Гретцки по голам уже в этом сезоне. До повторения рекорда осталось всего две шайбы.
«Великая восьмерка» умеет набирать очки сериями. Сейчас идет одна из таких — российский снайпер выбил 4 гола в 5 последних матчах. С учетом, что уровень сопротивления в следующей встрече будет ниже, Овечкин не должен покидать лед без заброшенной шайбы.
У «Чикаго» сезон получается совсем неудачным. Ниже него в таблице располагается только «Сан-Хосе». Клуб давно находится в перестройке, но пока не демонстрирует никакого прогресса. Перспективный нападающий Бедард выглядит не так ярко на фоне прошлого сезона, а кроме него выделяется талантом только белорусский защитник Левшунов, который попал в состав в конце чемпионата.
Этот сезон «ястребы» просто доигрывают. Если в атаке у «Чикаго» случаются хорошие игры, то в защите команда выглядит совсем беспомощно — 32 пропущенные шайбы за десять последних встреч. При этом выиграть удалось лишь однажды за это время. На этот матч лично приедет Гретцки, который будет ждать голов от Овечкина. Надеемся на них и мы.
Наш прогноз: Овечкин забьет гол — за 1,80. Если есть желание рискнуть, предлагаем поставить на тотал очков Овечкина больше 1,5 — за 2,50. Капитан «Вашингтона» почти без перерыва играет во всех спецбригадах большинства, а партнеры будут помогать звездному лидеру забивать на домашней арене.
Статистические тренды в играх «Вашингтона» и «Чикаго»
|«Вашингтон»
|«Чикаго»
|1 победа в 5 последних матчах.
|1 победа в 12 последних матчах.
|Овечкин забивает в 3 играх подряд.
|В 4 из 5 последних встреч проходил тотал больше 5,5.
Ставки на матч «Вашингтон» — «Чикаго» 5 апреля 2025 года
Овечкин забьет гол — 1,80.
Тотал очков Овечкина больше 1,5 — 2,50.