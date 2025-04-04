​Прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург» 4 апреля 2025 года: битва за выживание в РПЛ

«Пари НН» серьезно обновился зимой, взял Кокшарова, Грулева, Кастильо и Весино, но прогресса пока нет. Хозяева подходят к игре с тремя поражениями подряд. Нижегородцы занимают 13-ю строчку в таблице, от 12-го места их отделяет два очка. После рестарта все начиналось хорошо для команды Гончаренко, была победа над «Акроном» 2:1. Но затем «Пари НН» не забил ни гола с «Краснодаром», «Рубином» и «Химками». Хотя моменты были. В обороне нижегородцы раз за разом пропускают после стандартов — пока Гоцук сидит в запасе, в команде некому «снимать верх».