​Прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург» 4 апреля 2025 года: битва за выживание в РПЛ

Это матч аутсайдеров, где каждая ошибка может стать роковой. «Пари НН» продолжает бороться за выживание и надеется использовать преимущество домашнего поля, чтобы прервать серию неудач. Однако «Оренбург», несмотря на слабую игру в обороне и плохие результаты на выезде, способен преподнести сюрприз.
Коэффициенты букмекеров на матч «Пари НН» — «Оренбург»
Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля: на победу «Пари НН» дают коэффициент 2,17, на ничейный результат — 3,52, а на победу «Оренбурга» — 3,68. Тотал меньше 2.5 оценивается в 1,83.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Оренбург»
«Пари НН» серьезно обновился зимой, взял Кокшарова, Грулева, Кастильо и Весино, но прогресса пока нет. Хозяева подходят к игре с тремя поражениями подряд. Нижегородцы занимают 13-ю строчку в таблице, от 12-го места их отделяет два очка. После рестарта все начиналось хорошо для команды Гончаренко, была победа над «Акроном» 2:1. Но затем «Пари НН» не забил ни гола с «Краснодаром», «Рубином» и «Химками». Хотя моменты были. В обороне нижегородцы раз за разом пропускают после стандартов — пока Гоцук сидит в запасе, в команде некому «снимать верх».
«Оренбург» зимой не усилился, так что его последнее место выглядит логично. После редкой победы над «Факелом» (1:0), «газовики» получили в Москве 5 мячей от «Динамо». Где-то не везло с рикошетами, где-то футболисты «Оренбурга» привозили голы себе сами. Команда Слишковича играет в открытый футбол, так что ее линия обороны сильно уязвима. В атаке не хватает точных ударов, здесь выделяется только Сахархизан, на счету иранца 7 голов.
Обе команды плохо обороняются, весьма вероятно, что мы увидим результативный матч. Наш прогноз: обе забьют — 1,78 и тотал больше 2,5 — 2,02.
Статистические тренды в играх «Пари НН» и «Оренбурга»
|«Пари НН»
|«Оренбург»
|Не забивает в 6 из 7 последних матчей.
|Выиграл 1 из 4 матчей в 2025 году.
|Проиграл 3 матча подряд.
|Проиграл 7 гостевых встреч в РПЛ кряду.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко спрогнозировал результативность матча: «Матч первого круга закончился победой “Нижнего” 2:1. И есть такое подозрение, что все решит в этой игре один забитый мяч. Поэтому можно рассмотреть победу хозяев за 2,17. Но я склоняюсь к варианту “тотал меньше 2,5” за 1,86».
Ставки на матч «Пари НН» — «Оренбург» 4 апреля 2025 года
Обе забьют — 1,78.
Тотал больше 2.5 — 2,02.