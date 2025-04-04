Прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» 6 апреля 2025 года: еще один шаг к титулу

«Ливерпуль» старается побыстрее забыть о разочаровании от вылета из Лиги чемпионов и проигранного финала Кубка лиги с «Ньюкаслом». Победа над «Эвертоном» в среду этому способствовала. Главная цель впереди, и она близка. В целом у команды Слота все в порядке с игрой, разве что немного смущает то, что перестал забивать лучший бомбардир клуба и всей АПЛ Салах. Этой весной у египтянина всего два гола за «Ливерпуль», причем в игре со слабейшей командой лиги «Саутгемптоном». А в главных матчах, например, обеих встречах с «ПСЖ», он вообще оказался малозаметен. Лидеру пора сказать свое слово.