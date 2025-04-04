Прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» 6 апреля 2025 года: еще один шаг к титулу

Команда Слота продолжает путь к чемпионскому титулу в Англии. В оставшихся 8 турах «Ливерпулю» достаточно одержать пять побед. Наверное, хватит и четырех, ведь преследователи из «Арсенала» небезупречны. Кстати, именно с «Арсеналом» встречался «Фулхэм» в середине этой недели. «Дачники» уступили 1:2, но заставили «канониров» напрячься у себя на «Эмирейтс» и напугали штурмом в концовке. Девятая команда АПЛ — это не подарок. «Ливерпуль», в свою очередь, добился победы 1:0 в напряженном дерби с «Эвертоном», и следующее испытание на «Крэйвен Коттедж» вряд ли будет проще.
«Фулхэм» — один из трех клубов, которые в этом чемпионате Англии сумели остановить «Ливерпуль» на «Энфилде» (2:2). Лондонцы дважды вели в счете, но удержать победу не удалось из-за гола Жоты на 86-й минуте, главного героя упомянутого дерби с «Эвертоном». Разумеется, на сценарий той встречи сильно повлияло удаление флангового защитника «Ливерпуля» Робертсона на 17-й минуте, но «Фулхэму» есть чем гордиться. Мотивация у лондонцев тоже приличная. От АПЛ в еврокубки попадет много команд, а до первой семерки претендентов на европутевки «дачникам» всего 3 очка.
Коэффициенты букмекеров на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль»
Лидер АПЛ является фаворитом встречи, но коэффициент на его победу неплох — 1,82. Как раз потому что потеря лидером очков не будет такой уж сенсацией. Домашняя победа «Фулхэма» оценивается в 4,30, ничья — 3,75. Двойной шанс «Фулхэма» тоже выглядит интересной ставкой: потеря «Ливерпулем» очков удвоит выигрыш (2,00). Матч скорее получится результативным, чем наоборот. Коэффициент на тотал больше 2,5 установлен на отметке 1,79, меньше 2,5 — 2,01. Специалисты верят в обмен голами. «Обе забьют — да» идет за 1,74, «обе забьют — нет» — 2,06.
Прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль»
«Ливерпуль» старается побыстрее забыть о разочаровании от вылета из Лиги чемпионов и проигранного финала Кубка лиги с «Ньюкаслом». Победа над «Эвертоном» в среду этому способствовала. Главная цель впереди, и она близка. В целом у команды Слота все в порядке с игрой, разве что немного смущает то, что перестал забивать лучший бомбардир клуба и всей АПЛ Салах. Этой весной у египтянина всего два гола за «Ливерпуль», причем в игре со слабейшей командой лиги «Саутгемптоном». А в главных матчах, например, обеих встречах с «ПСЖ», он вообще оказался малозаметен. Лидеру пора сказать свое слово.
Наш прогноз на игру: победа «Ливерпуля» за 1,82. Вряд ли она будет простой, но это самый вероятный из возможных исходов, и класса лидеру чемпионата для нее хватит. «Фулхэм» — серьезный соперник, но все-таки команда португальского тренера Силвы проиграла 3 из 4 последних матчей, особенно удивил разгром дома в Кубке от соседей из «Кристал Пэлас» 0:3. Как говорится, ничто не предвещало, тем более раундом раньше «дачники» в этом турнире прошли «Манчестер Юнайтед» и сделали это в гостях.
Предлагаем рассмотреть еще один любопытный вариант ставки с фокусом на «Фулхэм». В этой игре ожидается обмен забитыми мячами, а Силва в нынешнем сезоне неплохо угадывает с заменами. Из 44 голов «Фулхэма» в АПЛ 14 забиты игроками, появившимися на поле со скамейки запасных. У бразильца Муниза, который во вторник забил «Арсеналу», таких голов уже 6. Еще три — и он побьет рекорд лиги. На гол «Фулхэма» после перерыва можно поставить с рабочим коэффициентом 2,05.
Статистические тренды в играх «Фулхэма» и «Ливерпуля»
|«Фулхэм»
|«Ливерпуль»
|Ставка «обе забьют» прошла в 7 последних очных встречах соперников на «Крэйвен Коттедж».
|Ни разу не проиграл в гостях в этом чемпионате Англии.
|Обыграл «Ливерпуль» лишь раз за последние 15 встреч.
|Не проигрывал «Фулхэму» на его стадионе 7 матчей (3 победы, 4 ничьих).
Мнение эксперта: шансы на победу
Послушаем мнение экс-форварда «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Романа Павлюченко, который сделал свой прогноз для ВсеПроСпорт.ру: Отдаю предпочтение гостевому коллективу, который несется к титулу в Премьер-лиге. «Фулхэм» в другой ситуации, привычной для себя. «Дачники» могут еще попасть в еврокубки. Осталось наладить набор очков. Не вижу, за счет чего «Фулхэм» может навязать борьбу лидеру АПЛ. Ставлю на победу «Ливерпуля».
Ставки на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» 6 апреля 2025 года
Победа «Ливерпуля» за 1,82.
Гол «Фулхэма» во втором тайме за 2,05.