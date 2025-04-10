Матч «Леганес» — «Барселона» 12 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Барселона» продолжает выживать с одним из тяжелейших календарей в европейском футболе — за последние три сезона каталонцы лидируют по количеству игр с отдыхом меньше 72 часов. Четыре последних матча команды уложились в две недели. При этом «сине-гранатовые» показывают активный футбол, который приносит им результат. В предстоящей игре «Барса» постарается увеличить отрыв от «Реала» в Ла Лиге, а их соперник «Леганес», наоборот, сделает все, чтобы не проиграть и покинуть зону вылета.
Когда и во сколько начало матча
Судья даст стартовый свисток 12 апреля в 22:00.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Известен ли состав команд
Стартовые составы станут известны за час до стартового свистка. Однако ориентировочные заявки выглядят так:
«Леганес»
Вратарь: Дмитрович.
Защита: Эрнандес, Настасич, Розье, Гонсалес.
Полузащита: Тапиа, Неу, Крус, Сиссе, Родригес.
Атака: Гарсия.
Повреждения не позволят принять участие в матче Баришичу и Франкесе.
«Барселона»
Вратарь: Шченсны.
Защита: Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде.
Полузащита: Педри, Де Йонг, Фермин.
Атака: Ямаль, Левандовски, Рафинья.
Из-за травм матч пропустят Ольмо, Касадо, Берналь и Тер Стеген.
Где проходит футбольный матч
Встреча пройдет на городском стадионе «Бутарке» — домашней арене «Леганеса».