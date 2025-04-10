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Матч «Леганес» — «Барселона» 12 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В субботу, 12 апреля, «Барселона» приедет в гости к «Леганесу» в 31-м туре Ла Лиги.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Барселона» продолжает выживать с одним из тяжелейших календарей в европейском футболе — за последние три сезона каталонцы лидируют по количеству игр с отдыхом меньше 72 часов. Четыре последних матча команды уложились в две недели. При этом «сине-гранатовые» показывают активный футбол, который приносит им результат. В предстоящей игре «Барса» постарается увеличить отрыв от «Реала» в Ла Лиге, а их соперник «Леганес», наоборот, сделает все, чтобы не проиграть и покинуть зону вылета.

Когда и во сколько начало матча

Судья даст стартовый свисток 12 апреля в 22:00.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».

Известен ли состав команд

Стартовые составы станут известны за час до стартового свистка. Однако ориентировочные заявки выглядят так:

«Леганес»

Вратарь: Дмитрович.

Защита: Эрнандес, Настасич, Розье, Гонсалес.

Полузащита: Тапиа, Неу, Крус, Сиссе, Родригес.

Атака: Гарсия.

Повреждения не позволят принять участие в матче Баришичу и Франкесе.

«Барселона»

Вратарь: Шченсны.

Защита: Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде.

Полузащита: Педри, Де Йонг, Фермин.

Атака: Ямаль, Левандовски, Рафинья.

Из-за травм матч пропустят Ольмо, Касадо, Берналь и Тер Стеген.

Где проходит футбольный матч

Встреча пройдет на городском стадионе «Бутарке» — домашней арене «Леганеса».