Матч «Леганес» — «Барселона» 12 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Барселона» продолжает выживать с одним из тяжелейших календарей в европейском футболе — за последние три сезона каталонцы лидируют по количеству игр с отдыхом меньше 72 часов. Четыре последних матча команды уложились в две недели. При этом «сине-гранатовые» показывают активный футбол, который приносит им результат. В предстоящей игре «Барса» постарается увеличить отрыв от «Реала» в Ла Лиге, а их соперник «Леганес», наоборот, сделает все, чтобы не проиграть и покинуть зону вылета.