Матч «Лацио» — «Рома» 13 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В прошлом туре чемпионата Италии «Лацио» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Аталанту» (1:0). Но к римскому дерби готовится не в лучшем настроении, команда проиграла «Буде-Глимт» в Лиге Европы. «Лацио» занимает шестое место в таблице с 55 очками и разницей мячей 52:42. «Рома» не проигрывает уже 15 туров. Неделю назад «волки» сыграли 1:1 с «Ювентусом». Подопечные Раньери идут седьмыми, отставая от «Лацио» на два очка.