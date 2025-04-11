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Матч «Лацио» — «Рома» 13 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В 32-м туре Серии А встречаются «Лацио» и «Рома».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В прошлом туре чемпионата Италии «Лацио» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Аталанту» (1:0). Но к римскому дерби готовится не в лучшем настроении, команда проиграла «Буде-Глимт» в Лиге Европы. «Лацио» занимает шестое место в таблице с 55 очками и разницей мячей 52:42. «Рома» не проигрывает уже 15 туров. Неделю назад «волки» сыграли 1:1 с «Ювентусом». Подопечные Раньери идут седьмыми, отставая от «Лацио» на два очка.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Рома» покажет «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 13 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Лацио»

Вратарь: Проведель.

Защитники: Марушич, Хила, Романьоли, Л. Пеллегрини.

Полузащитники: Гендузи, Ровелла, Исаксен, Педро, Дзакканьи.

Нападающие: Диа.

У «Лацио» матч пропустят Патрик и Тавареш. Основной вратарь Проведель восстановился после травмы.

«Рома»

Вратарь: Свилар.

Защитники: Ндика, Хуммельс, Манчини.

Полузащитники: Салемакарс, Коне, Паредес, Анхелиньо.

Нападающие: Соуле, Эль-Шаарави, Довбик.

За «Рому» в дерби не сыграют Дибала и Абдельхамид.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме.