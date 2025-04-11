Матч «Лацио» — «Рома» 13 апреля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В прошлом туре чемпионата Италии «Лацио» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Аталанту» (1:0). Но к римскому дерби готовится не в лучшем настроении, команда проиграла «Буде-Глимт» в Лиге Европы. «Лацио» занимает шестое место в таблице с 55 очками и разницей мячей 52:42. «Рома» не проигрывает уже 15 туров. Неделю назад «волки» сыграли 1:1 с «Ювентусом». Подопечные Раньери идут седьмыми, отставая от «Лацио» на два очка.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Рома» покажет «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 13 апреля 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Лацио»
Вратарь: Проведель.
Защитники: Марушич, Хила, Романьоли, Л. Пеллегрини.
Полузащитники: Гендузи, Ровелла, Исаксен, Педро, Дзакканьи.
Нападающие: Диа.
У «Лацио» матч пропустят Патрик и Тавареш. Основной вратарь Проведель восстановился после травмы.
«Рома»
Вратарь: Свилар.
Защитники: Ндика, Хуммельс, Манчини.
Полузащитники: Салемакарс, Коне, Паредес, Анхелиньо.
Нападающие: Соуле, Эль-Шаарави, Довбик.
За «Рому» в дерби не сыграют Дибала и Абдельхамид.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме.