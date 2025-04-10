Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 11 апреля 2025 года: сложный тест для Станковича

После зимней паузы «Спартак» уже дважды терял очки в матчах с не самыми сложными соперниками. В игре с «Ахматом» проблемы неожиданно возникли в атаке. Тренер Станкович, кажется, определил проблему и с «Ростовом» впервые с начала сезона не выпустил в основном составе лидера Угальде. Форвард отлично играл в чемпионате и за 23 матча забил 16 мячей, но в последних встречах перестал приносить пользу — ни одного голевого действия за четыре последних матча.