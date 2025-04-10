Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 11 апреля 2025 года: сложный тест для Станковича

Результаты «Спартака» после зимней паузы пока не позволяют оказать полноценное сопротивление «Краснодару» в борьбе за чемпионство — отрыв «быков» составляет 5 очков. Москвичи потеряли очки с «Ахматом» и «Рубином». Теперь им предстоит встреча с «Динамо» из Махачкалы, которое пока держится на дистанции от зоны вылета. В этом сезоне у клуба получается доставлять проблемы топ-клубам, и на арену красно-белых махачкалинцы приехали в хорошем настроении после уверенной победы над «Химками».
Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала
Букмекеры считают хозяев фаворитами предстоящей встречи: коэффициент на победу «Спартака» составляет 1,48, на «Динамо» — 7,50, ничья оценивается в 4,40. Тотал меньше 2,5 стоит 1,80.
Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала
После зимней паузы «Спартак» уже дважды терял очки в матчах с не самыми сложными соперниками. В игре с «Ахматом» проблемы неожиданно возникли в атаке. Тренер Станкович, кажется, определил проблему и с «Ростовом» впервые с начала сезона не выпустил в основном составе лидера Угальде. Форвард отлично играл в чемпионате и за 23 матча забил 16 мячей, но в последних встречах перестал приносить пользу — ни одного голевого действия за четыре последних матча.
Видимо, Станкович пытался заставить атакующих игроков брать ответственность на себя, а не надеяться на партнера. Сработала эта задумка с переменным успехом — три мяча москвичи забили, но только после удаления в составе «Ростова». В предстоящей игре с махачкалинцами проще не будет — «Динамо» делает ставку на оборону для достижения результата.
Футболисты «Спартака», несмотря на неудачи, говорят о борьбе за чемпионство. Достичь его вполне возможно, но необходимо выдать победную серию, на которую сейчас столичный клуб и настраивается. У «Динамо» мотивация не хуже — клуб рассчитывает сохранить прописку в премьер-лиге по итогам сезона. Шансы на это у клуба неплохие, но календарь на конец чемпионата предстоит достаточно сложный, поэтому откладывать набор очков нельзя.
Сейчас у игроков «Динамо» должно быть отличное настроение — в двух из трех последних матчей удалось победить. При этом у махачкалинцев стала получаться игра в атаке: ЦСКА пробить не удалось, но «Химкам» и «Крыльям Советов» суммарно забили сразу восемь мячей. Куража может хватить и на следующий матч, тем более проходит он спустя всего пять дней после прошлого успеха.
Наш прогноз: «Динамо» Махачкала забьет — за 1,93. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Спартак» не проиграет и тотал будет больше 2,5 — за 2,25.
Статистические тренды в играх «Спартака» и «Динамо» Махачкалы
|«Спартак»
|«Динамо»
|4 матча подряд без поражений.
|Тотал больше 2,5 прошел в 4 из 5 последних матчей.
|Тотал больше 2,5 проходил в 4 из 5 последних матчей.
|Не проигрывает первый тайм в 3 из 4 последних встреч.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко ставит на уверенную победу «Спартака»: «Посмотрев на котировки, я сразу принял решение — “Спартак” победит с форой −1 за 1,83. И эта ставка, можно сказать, без риска. 100% “Спартак” выиграет в этом матче, а вот сколько забьет, предположить сложно».
Ставки на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 11 апреля 2025 года
«Динамо» Махачкала забьет — 1,93.
«Спартак» не проиграет и тотал будет больше 2,5 — 2,25.