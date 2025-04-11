Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард» 11 апреля 2025 года: ждем осторожный хоккей

«Локомотив» стал единственной командой в первом раунде Кубка Гагарина, кто закончил серию без поражений. Ярославцы спокойно обыграли «Торпедо» и ждали своего соперника по четвертьфиналу. «Авангарду», чтобы дойти до этой стадии, пришлось сразиться с действующим чемпионом «Металлургом». Омичи встретили более серьезное сопротивление, но прошли дальше. Первый матч покажет, насколько справедливо серию называют скрытым финалом Кубка Гагарина.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Авангард»
Букмекеры считают хозяев фаворитами в первом матче: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,48, на «Авангард» — 2,65. Голов от встречи почти не ждут — тотал меньше 5,5 стоит 1,40.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард»
«Локомотив» первым прошел во второй раунд, ни разу не проиграв по ходу серии первого раунда с «Торпедо». После этого ярославцы на девять дней остались без матчей. Это можно считать плюсом для команды, так как у игроков было время восстановиться и хорошо подготовиться к четвертьфиналу.
С другой стороны, невозможно сохранять игровой тонус, оставаясь на полторы недели без матчей. Тренер «Локомотива» Никитин успокаивает — клуб проходил через это в прошлом сезоне и на этот раз знает, что делать. К тому же стартовать серия будет на домашней арене «железнодорожников», что несомненный плюс для команды.
Ярославцы продемонстрировали в первом раунде свои сильные стороны. Команда отлично играет без шайбы, легко перестраивается с высокого прессинга на откат и плотную оборону. Пришедший по ходу сезона тренер большинства Курьянов поставил «железнодорожникам» хорошую игру спецбригад, которые выдали 38% реализации в противостоянии с «Торпедо».
О главной проблеме «Локомотива» последних сезонов — игре в атаке — пока вспоминать не приходится. Нижегородцы не создали больших проблем оппоненту, а новички Радулов, Паник и Фрейз показали характер и высокий уровень кубкового хоккея. Кажется, сейчас шансов на то, что «бронепоезд» упрется в преграду в виде вратаря соперников, стало меньше.
Курьянов — важный фактор этой серии еще и потому, что до перехода в тренерский штаб «Локомотива» он был генменеджером «Авангарда» и работал с составом омичей в качестве тренера. Благодаря ему «железнодорожники» хорошо осведомлены о внутренней кухне соперников, а мелочей в плей-офф не бывает.
«Ястребы» сделали в этом сезоне немыслимое. Клуб перестроился во время чемпионата и превратиться из команды, которая шла вне зоны Кубка Гагарина, в коллектив, выбивший действующего чемпиона в первом раунде. «Авангард» выглядит внушительно — канадский тренер Буше успел привить игрокам свое видение и кубковый хоккей, а высокий уровень мастерства хоккеистов позволяет им добиваться результата и перестраиваться по ходу матчей.
Единственное, что может помешать этому «Авангарду» — отсутствие фундамента. Все-таки разница между командами, которые строились три года и три месяца, большая. В игре с равным соперником будут решать детали, химия между партнерами и опыт игры в тяжелых ситуациях. На бумаге это преимущество на стороне ярославцев.
К тому же у омичей не было качественной предсезонной подготовки, которая закладывает физическую базу игроков. В противостоянии с атлетичным соперником этого может не хватать. Тем более предпосылки в матчах с «Металлургом» уже были — чем дольше затягивалась серия, тем чаще у «ястребов» возникали эпизоды, когда они прижимались к своим воротам и не могли ничего противопоставить давлению «сталеваров».
Буше много говорит о теоретической подготовке к матчам. ⅛ финала удалось пройти во многом благодаря тактическому преимуществу «Авангарда». Никитина гибким тренером назвать точно нельзя — его «Локомотив» не будет использовать план Б даже в ситуациях, когда ничего не получается. Если канадец переиграет тренерский штаб «железнодорожников», то даст хорошее преимущество своим игрокам.
Вкатываться после паузы будет сложно обеим командам, а эти тренеры предпочитают в таких случаях сыграть на удержание. Наш прогноз: тотал меньше 1,5 в первом периоде — за 1,62. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу любой команды с разницей в две шайбы — за 3,80. Сомнений в малорезультативной игре нет, все решит одна шайба, а после гол в пустые ворота увеличит разницу в счете до двух.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Авангарда»
|«Локомотив»
|«Авангард»
|8 побед в 10 последних матчах.
|В 8 последних матчах проходил тотал меньше 5,5.
|Забивает в большинстве в 6 из 7 последних матчей.
|6 побед в 8 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Андрей Юртаев ждет победы «Авангарда» по итогам первой встречи: «Я поставлю на победу “Авангарда”. “Локомотив” довольно быстро прошел первый раунд, и не совсем понятно, как команда выйдет из паузы и снова войдет в боевой режим. Мы помним, что в прошлом сезоне перед финалом именно такая длительная пауза и подвела ярославцев».
Ставки на матч «Локомотив» — «Авангард» 11 апреля 2025 года
Тотал меньше 1,5 в первом периоде — 1,62.
Победа любой команды с разницей в две шайбы — 3,80.