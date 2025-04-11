Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард» 11 апреля 2025 года: ждем осторожный хоккей

К тому же у омичей не было качественной предсезонной подготовки, которая закладывает физическую базу игроков. В противостоянии с атлетичным соперником этого может не хватать. Тем более предпосылки в матчах с «Металлургом» уже были — чем дольше затягивалась серия, тем чаще у «ястребов» возникали эпизоды, когда они прижимались к своим воротам и не могли ничего противопоставить давлению «сталеваров».