Прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 12 апреля 2025 года: Класикер не порадует голами

«Бавария» идет к чемпионству в Бундеслиге, но для этого необходимо хорошо сыграть в концовке чемпионата, отрыв от «Байера» — шесть очков. В ближайшем туре мюнхенцам предстоит матч с «Боруссией», которая пытается спасти сезон. «Шмели» поменяли тренера и начали выходить из кризиса. Сейчас команда располагается на восьмой строчке Бундеслиги и вполне может ворваться в зону Лиги чемпионов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Боруссия»
Букмекеры почти уверены в победе хозяев: коэффициент на победу «Баварии» составляет 1,62, на «Боруссию» — 6,40. Ничья оценивается в 5,20. В большом количестве голов сомнений нет — тотал больше 2,5 стоит 1,40.
Прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия»
«Боруссия» зимой сменила тренера: на смену молодому Шахину взяли опытного Ковача. Хорват решил упростить игру и поставить команде довольно прямолинейный футбол, который приносит результат. Прежде всего тренер занялся обороной и стал играть пятеркой защитников, а в атаке перешел на игру за счет стандартов, забросов и навесов.
Вовремя вернулись в состав после травм Чуквуэмека и Нмеча, которые усилили атаку и создали большую вариативность. Как результат — уверенные победы над конкурентами «Майнцем» и «Фрайбургом» и возвращение в гонку за места в топ-4.
Однако травма основного центрального защитника Шлоттербека создает «Боруссии» проблемы. Без него «шмелям» придется тяжело, тем более из-за повреждения также не может играть защитник Мане, а форма Зюле вызывает вопросы — не выходил в основном составе десять матчей.
«Бавария» тоже мучается из-за большого количества игроков в лазарете. В марте выбыли защитники Ито, Бухманн, Дэвис и Упамекано, вратарь Нойер и полузащитник Коман, а в апреле клуб потерял главного креативщика Мусиалу. Без него мюнхенцев сложно представить — через молодого плеймейкера шла игра команды, он задавал направление и скорость атак, а также помогал взламывать плотную оборону. В матче с «Интером» Компани попытался компенсировать его отсутствие с помощью Геррейру, но португалец не так хорош в созидании.
Несмотря на это, состав мюнхенцев остается сильным. «Бавария» играет агрессивно в атаке, а нападающий Кейн дает стабильность в завершении. В чемпионате Германии этого будет хватать для побед и без выбывших футболистов. Однако для «Боруссии» матч будет принципиальным. К тому же «шмелям» необходимо реабилитироваться после разгромного поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Наш прогноз: тотал голов меньше 3,5 — за 1,82. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на тотал меньше 1 в первом тайме — за 2,70. «Боруссия» постарается максимально закрыться, а «Бавария» без Мусиалы с трудом будет придумывать атаки.
Статистические тренды в играх «Баварии» и «Боруссии»
|«Бавария»
|«Боруссия»
|21 матч подряд выигрывает по угловым.
|В 3 из 4 последних матчей проходил тотал больше 3,5.
|Только 3 поражения в 20 последних матчах.
|Забивали первыми в 4 из 6 последних матчей в чемпионате.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Гасилин ждет голов от обеих команд: «Все мысли у “Баварии” будут об ответной игре в Италии. Ожидается сильно ротированный состав. Запас по очкам от “Байера” в чемпионате у них есть, так что можно сосредоточиться на Лиге чемпионов. Поэтому отличная ставка на этот матч — обе забьют».
Ставки на матч «Бавария» — «Боруссия» 12 апреля 2025 года
Тотал голов меньше 3,5 — 1,82.
Тотал меньше 1 в первом тайме — 2,70.