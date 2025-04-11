Прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 12 апреля 2025 года: Класикер не порадует голами

«Бавария» тоже мучается из-за большого количества игроков в лазарете. В марте выбыли защитники Ито, Бухманн, Дэвис и Упамекано, вратарь Нойер и полузащитник Коман, а в апреле клуб потерял главного креативщика Мусиалу. Без него мюнхенцев сложно представить — через молодого плеймейкера шла игра команды, он задавал направление и скорость атак, а также помогал взламывать плотную оборону. В матче с «Интером» Компани попытался компенсировать его отсутствие с помощью Геррейру, но португалец не так хорош в созидании.