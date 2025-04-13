Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард» 13 апреля 2025 года: ярославцы не проиграют дома дважды

Первый матч серии между «Локомотивом» и «Авангардом» закончился победой «ястребов» со счетом 4:1. Вторая встреча важна для развития противостояния — уезжать на гостевые игры с двумя поражениями «железнодорожники» точно не захотят.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Авангард»
Букмекеры не верят во второе поражение хозяев подряд: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,53, на «Авангард» — 2,50. Результативной игры не ждут снова — тотал меньше 5,5 стоит 1,40.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард»
Первый матч в серии сложно назвать ключевым, но «Авангард» показал, за счет чего можно побеждать «Локомотив». Омичи быстро открыли счет и дальше играли в активный хоккей, но больше рассчитывали на контратаки. Особенно хороша была оборона «ястребов» — защитники выдержали давление и борьбу у бортов, допустив минимум ошибок.
Особенно качественно игроки действовали на собственном пятаке: 23 заблокированных броска, почти полное отсутствие добиваний и постоянные перехваты обостряющих передач. Стоит выделить и вратаря Серебрякова, который не раз подчищал за обороной и сделал несколько ключевых спасений.
Атака «Авангарда» действовала также эффективно — максимальная реализация моментов, важный гол в большинстве и активный прессинг, который в первом периоде доставлял проблемы защитникам оппонентов при выходе из обороны. Почти идеальный матч от «ястребов» и заслуженная победа.
Однако предпосылки к ней были — долгий перерыв между сериями беспощаден к командам уже не первый сезон. «Локомотив» стал единственным клубом, который закончил первый раунд без поражений, поэтому получил девятидневный отдых. Такая пауза отнимает у игроков необходимый тонус и делает уязвимыми на фоне играющего соперника.
К концу второго периода «железнодорожники», кажется, пришли в себя, заперли «Авангард» в зоне, заработали несколько удалений и забили. Однако дожать не успели, а в третьем периоде омичи уже вышли более готовыми. Главный тренер ярославцев Никитин признался, что игроки допустили непозволительное количество индивидуальных ошибок. Вторая игра не должна стать продолжением первой. Ключевой момент для «Локомотива» — открыть счет.
Наш прогноз: тотал меньше 1,5 в первом периоде — за 1,65. Если хочется рискнуть сильнее, предлагаем ставку на то, что «Локомотив» забьет первым и выиграет — за 2,35.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Авангарда»
|«Локомотив»
|«Авангард»
|8 побед в 10 последних встречах.
|Тотал меньше 5,5 прошел в 7 последних встречах.
|В 9 из 10 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|Не проигрывает первый период в 9 из 10 последних матчей.
Ставки на матч «Локомотив» — «Авангард» 12 апреля 2025 года
Тотал меньше 1,5 в первом периоде — 1,65.
«Локомотив» забьет первым и выиграет — 2,35.