Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард» 13 апреля 2025 года: ярославцы не проиграют дома дважды

Однако предпосылки к ней были — долгий перерыв между сериями беспощаден к командам уже не первый сезон. «Локомотив» стал единственным клубом, который закончил первый раунд без поражений, поэтому получил девятидневный отдых. Такая пауза отнимает у игроков необходимый тонус и делает уязвимыми на фоне играющего соперника.