Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 13 апреля 2025 года: фаворит здесь совсем не «МЮ»

«Ньюкасл» — безоговорочный фаворит в матче с «Манчестер Юнайтед». Такого не бывало даже в середине 90-х, когда «сороки» отчаянно и безуспешно сражались с «красными дьяволами» за чемпионство. Времена меняются. Команда Хау рвется в Лигу чемпионов, где она уже побывала в прошлом сезоне, и продолжает отмечать первый за многие годы трофей в Кубке лиги. Правда, что-то внезапно стряслось с самим 47-летним тренером «Ньюкасла», и матч с «МЮ» он проведет не на стадионе, а на обследовании в больнице. Здоровья.
Его коллеге Амориму тоже, особенно психического. Никаких нервов не хватит наблюдать за матчами вроде недавней игры с «Лионом» в Лиге Европы (2:2). Тогда напортачил Онана, и говорят, в Ньюкасле место в воротах займет не он, а Байындыр. Но это не точно. По игре «МЮ» совсем не безнадежен, хоть и занимает невероятное 13-е место в АПЛ, но нужно ли рвать жилы? Главный матч не этот, а на следующей неделе дома против «Лиона» за выход в полуфинал Лиги Европы. Кстати, слухи о смене вратаря связаны, скорее, с этим. Португальский тренер может прибегнуть к мощной ротации, отсюда и статус аутсайдера против «Ньюкасла».
Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
Букмекеры уверены, что «Ньюкасл» гораздо ближе к успеху, чем звездный «Ман Юнайтед». На победу хозяев предложен коэффициент 1,64, а потенциальный выигрыш гостей оценивается коэфициентом 4,90. На ничью можно поставить за 4,20. Голы, скорее всего, будут. Тотал больше 2.5 установлен на отметке 1,62, тотал меньше 2,5 — 2,20. На то, что соперники обменяются забитыми мячами принимаются ставки с коэффициентом 1,68. Ставки на голы только в одни ворота — 2,12.
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
Матч первого круга на «Олд Траффорд» пришелся на этап знакомства Аморима с чемпионатом Англии, и было оно не из приятных. «Сороки» катком прошлись по «МЮ» в «театре мечты», повели 2:0 к 20-й минуте и победили с заметным игровым преимуществом. С тех пор немало воды утекло, но большая часть экспертов и болельщиков ожидается чего-то похожего и сегодня. Во-первых, «Ньюкасл» набрал на 15 очков больше в таблице, во-вторых, ему нужна путевка в Лигу чемпионов, и все в его руках, учитывая как много команд от АПЛ их получат, в-третьих, «МЮ» мыслями полностью в Лиге Европы, там реален трофей, а дома ловить уже нечего.
Наш прогноз на игру: победа «Ньюкасла» и тотал больше 1,5 за 1.79. Победит тот, кому это нужно, и кто находится в лучшем физическом и психологическом состоянии. «Ньюкасл» очень воодушевлен, и непонятно, к чему «МЮ» рубиться не щадя живота своего на негостеприимном «Сент-Джеймс Парк». «Ньюкасл» внезапно лишился тренера, попавшего в больницу, но команда тем более сыграет за Хау. Коэффициент низковат, слегка укрепим его тоталом. Голов от этой игры ждут. Особенно со всей фантасмогорией, которая характерна в этом сезоне для обороны и вратарской линии «Манчестер Юнайтед».
Статистические тренды в играх «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед»
|«Ньюкасл»
|«Манчестер Юнайтед»
|Обыграл "МЮ" в 4 из 5 последних очных встреч.
|В 7 из 10 последних матчей прошла ставка «обе забьют».
|Выиграл 4 последних матча.
|Не побеждал 3 матча подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Комментатор Денис Казанский как эксперт по английскому футболу сделал прогноз для «Рейтинга Букмекеров»: «Манчестер» съездил в замечательный город Лион и провел время довольно странно. Может быть, 2:2 — нормальный результат, если не знать контекст, но ведь команда пропустила на 95-й минуте. И Андре Онана в очередной раз допустил важную ошибку. Теперь «МЮ» едет в Ньюкасл, где всегда тяжело, а в этом сезоне особенно. Если взглянуть на котировки, не удивитесь перекосу в пользу «Ньюкасла». Но я бы сыграл на гол «Манчестера» во втором тайме. Команда может убежать в контратаку за счет быстрых игроков или забить после стандарта, как это было в Лионе.
Ставки на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 13 апреля 2025 года
Победа «Ньюкасла» и тотал больше 1,5 за 1,79.
Гол «Манчестер Юнайтед» во втором тайме за 2,04.