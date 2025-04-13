Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 13 апреля 2025 года: фаворит здесь совсем не «МЮ»

Комментатор Денис Казанский как эксперт по английскому футболу сделал прогноз для «Рейтинга Букмекеров»: «Манчестер» съездил в замечательный город Лион и провел время довольно странно. Может быть, 2:2 — нормальный результат, если не знать контекст, но ведь команда пропустила на 95-й минуте. И Андре Онана в очередной раз допустил важную ошибку. Теперь «МЮ» едет в Ньюкасл, где всегда тяжело, а в этом сезоне особенно. Если взглянуть на котировки, не удивитесь перекосу в пользу «Ньюкасла». Но я бы сыграл на гол «Манчестера» во втором тайме. Команда может убежать в контратаку за счет быстрых игроков или забить после стандарта, как это было в Лионе.